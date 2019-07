Spitch ist neu auch Genesys App Foundry Partner

Zürich – Die Sprachtechnologie-Lösungen des Schweizer Sprachtechnologie Anbieters Spitch sind ab sofort auch auf Genesys AppFoundry, einem speziellen Kundenerlebnis Marktplatz, verfügbar. Genesys ist der weltweit führende Anbieter von Omnichannel-Kundenerlebnis- und Contact Center-Lösungen. Seine Kunden haben nun direkten Zugang zu den führenden Sprachtechnologie-Lösungen von Spitch.

AppFoundry ermöglicht es Genesys-Kunden in allen Marktsegmenten, eine breite Palette von Lösungen anzubieten, die es einfacher machen, mit Verbrauchern zu interagieren, Mitarbeitende zu motivieren und zu halten sowie deren Einsatz zu optimieren. Unternehmen aller Grössenordnungen, vom Grossunternehmen bis zu KMUs, auch in der Schweiz, nutzen Genesys-Lösungen, um ihre Kundenerlebnisse zu erweitern.

In vielen Fällen ist Kundenkontakt damit verbunden, dass die Anrufenden diverse Tasten drücken müssen, bevor sie mit ihrem Anliegen an die richtige Stelle geleitet werden. Dieser Prozess ist bei vielen Kunden unbeliebt und führt gelegentlich zu abgebrochenen Anrufen. Die Spitch-Lösung ermöglicht es, diesen Prozess mittels Spracheingabe erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen und somit die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die Anrufenden schildern ihr Anliegen in ihrer eigenen Sprache. Als einziges System versteht die Spitch Lösung auch Schweizer Dialekte. Die Spitch-Lösung wandelt den gesprochenen Text automatisch und sofort in eine Textmeldung um. Gleichzeitig wird das Anliegen des Kunden erkannt und der Anruf wird umgehend an die richtige Stelle weitergeleitet. Das ungeliebte Tastendrücken gehört damit der Vergangenheit an. Dank kürzeren Wartezeiten und der sofortigen gezielten Behandlung des geäusserten Anliegens verbessert sich das Kundenerlebnis enorm. Auf der Anwenderseite wiederum bedeutet der Einsatz einer automatisierten sprachgesteuerten Kundenschnittstelle ein erhebliches Potenzial zur Einsparung von Ressourcen. Die Spitch-Lösung erweitert die Möglichkeiten des Genesys IVR, indem sie Endanwendern befähigt, diese durch eine sprachbasierte Kundenschnittstelle zu ergänzen und damit das Kundenerlebnis zusätzlich erheblich zu vereinfachen und zu verbessern.

Jürg Schleier, Country Manager DACH bei Spitch unterstreicht die grosse Bedeutung der Partnerschaft mit Genesys wie folgt: „Genesys AppFoundry ist der weltweit führende Marktplatz von Telephony Response Systems mit einer entsprechenden Marktdurchdringung. Für Spitch ist die Präsenz auf der Genesys AppFoundry ein Schritt von enormer Bedeutung, der uns weitere grosse Marktpotenziale erschliessen wird. Damit erhalten wir die Möglichkeit, den Genesys Kunden einen Mehrwert für ihre bestehenden Lösungen anzubieten und so das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.“

Die Spitch Integration mit Genesys PureEngageTM ist per sofort auf AppFoundry verfügbar. (Spitch/mc/ps)

Spitch AG in Kürze:

Spitch ist ein etablierter Schweizer Anbieter von Lösungen in der Automatisierten Spracherkennung (ASR), der Voice User Interfaces (VUI) und der Datenanalyse der natürlichen Sprache. Im Zentrum der Spitch Mission steht die Bereitstellung eines präzisen Natural Language Processing als Teil der Künstlichen Intelligenz (AI) zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der Kostensenkung. Die Spitch-Technologien ermöglichen die Automatisierung des Wissens-management und bearbeiten damit einen der vielversprechendsten IT‑Trends der näheren Zukunft. Neben zahlreichen angebotenen Sprachen, ist Spitch der erste Anbieter für Unternehmenslösungen in den verschiedenen Schweizer Dialekten. Neben einer hohen Genauigkeit und einer reichen Funktionalität bietet Spitch zudem flexible, kundenorientierte Modelle und einen massgeschneiderten Ansatz, der sich auf die Bereitstellung von sichtbaren Geschäftsvorteilen durch sprachgesteuerte Dienste fokussiert. Das Spitch AG Entwicklungsteam verfügt über 50 Jahre R&D Erfahrung mit Sprachtechnologien (Spoken Language Technology, SLT), inklusive automatischer Spracherkennung (Automatic Speech Recognition, ASR), Voice Biometrics (VB), Information Retrieval (IR) und Natural Language Processing (NLP). Spitch bietet diese Lösungen für Plattformen der verschiedensten weltweit bekannten Hersteller an, die auch den Kundenanforderungen entsprechend «customized» werden können. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Zürich. Spitch unterhält Niederlassungen in Mailand und London. driven by voice ! www.spitch.ch

Über Genesys

Genesys® macht jährlich mehr als 25 Milliarden der weltbesten Customer Experiences möglich. Wir rücken den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit, denn wir sind der festen Überzeugung, dass eine positive Kundenbindung die Grundlage für gute Geschäftsergebnisse ist. Über 10.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertrauen auf die Customer Experience Platform, die Nummer 1 der Branche, um nahtlos orchestrierte Lösungen für sämtliche Kundeninteraktionen über alle Kanäle hinweg zu gestalten und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Genesys wird als einziges Unternehmen von den Top-Analysten der Branche als führend in sowohl Cloud- als auch On-Premise-Lösungen zur Kundenbindung bestätigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genesys.com/de.

