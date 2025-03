Spitch startet neue Finanzierungfsrunde

Zürich – Spitch, ein in der Schweiz ansässiger weltweiter Anbieter von konversationsfähiger KI, meldet ein jährliches Umsatzwachstum von über 50 % und startet eine neue Finanzierungsrunde.

Während einer kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung am 4. März 2025 haben die Aktionäre von Spitch, darunter mehrere angesehene Privatpersonen und Family Offices aus der Schweiz, Grossbritannien, den USA, der EU und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schaffung einer neuen Kapitalbandbreite für die nächsten fünf Jahre zugestimmt. Der Vorstand hat eine neue Finanzierungsrunde eingeleitet, die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden soll. Zusätzlich zu der soliden Führungsposition von Spitch in der Schweiz und seiner schnell wachsenden Marktpräsenz in Deutschland und Italien und anderen Ländern beabsichtigt das Unternehmen, seine Kunden- und Partnerbasis in den USA und auf dem globalen Markt zu erweitern. Die erhaltenen Mittel werden diese strategische Expansion unterstützen und unser Kunden- und Partnernetzwerk stärken.

Die offene 360 Grad Agenten-KI-Plattform von Spitch für Contact Center bietet eine Reihe von Produkten für Kunden und Mitarbeitende, darunter Virtual Assistant, Speech Analytics, Voice Biometrics, Agent Assist, Quality Management, Knowledge Base, Chat Platform sowie ein preisgekröntes neues Produkt – Agent Coaching. Die lokalen Kunden- und Partnerbetreuungsorganisationen des Unternehmens bieten End-to-End-Lösungen und strategische Beratung, was zu aussergewöhnlichen Loyalitäts- und Bindungsraten führt.

Investoren haben ab dem 17. März 2025 die Möglichkeit, neue Aktien zu zeichnen. Alle Inhaber von Wandelanleihen haben bis zum Ende der Finanzierungsrunde die Möglichkeit, ihre Anleihen in Aktien umzuwandeln.Um den Finanzierungsprozess zu unterstützen, hat Spitch Christian Graber als neues Mitglied des Beirats ernannt. Christian hat in früheren Finanzierungsrunden für Spitch eine besonders wichtige Rolle gespielt und unter anderem Investoren aus der DACH-Region gewonnen.

Mit starkem jährlichen Umsatzwachstum, wöchentlichen Geschäftsabschlüssen und einem weltweiten Unternehmenskundenstamm von über 150 Unternehmen stellt Spitch eine attraktive Investitionsmöglichkeit im Bereich der agentischen KI dar. Christian wird den laufenden Prozess der Finanzierung beaufsichtigen, dabei sowohl bestehende als auch neue Investoren einbeziehen und für den Vorstand von Spitch nominiert werden.

Zur Teilnahme sollten sich Interessenten per E-Mail an Christian Graber, Geschäftsführer bei TrueValuePartners, wenden. Alexey Popov, CEO von Spitch, zeigte sich begeistert über Christians Engagement: „Wir heissen Christian an Bord willkommen und bekräftigen die Entschlossenheit des Unternehmens, die Mittel zu nutzen, um seine Präsenz in Schlüsselmärkten zu stärken, das einzigartige Partnerschaftsprogramm von Spitch auszubauen und seine Führungsposition in der Schweiz zu behaupten.“ Auch Christian Graber äusserte sich begeistert und erklärte: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, durch die Vertiefung meiner Zusammenarbeit mit Spitch als Mitglied des Beirats und des Verwaltungsrats weiter zum Erfolg des Unternehmens beizutragen und seinen anhaltenden Wachstumskurs zu unterstützen.“

Christian Graber, Geschäftsführer bei TrueValuePartners, E-Mail-Adresse: [email protected] (Spitch/mc/ps)