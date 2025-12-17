Start des ersten quantenresistenten Netzwerks in der Schweiz

Genf – IonQ, das Quantenunternehmen, und seine Tochtergesellschaft ID Quantique (IDQ) gaben den Abschluss einer bedeutenden Cybersicherheits-Aufrüstung in Zusammenarbeit mit Cisco, dem weltweit tätigen Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, bekannt. Durch diese Aufrüstung wird die Verbindung zwischen zwei Rechenzentren in der Schweiz quantenresistent. Möglich wird dies durch den Einsatz des Secure Key Integration Protocol (SKIP) von Cisco in Verbindung mit der erstklassigen Solteris Network Appliance-Lösung von IDQ, die zukunftssicheren Schutz bietet, ohne die aktuelle Leistung zu beeinträchtigen.

Dieses wegweisende Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kanton Genf ist ein wichtiger Schritt zum Schutz kritischer Infrastrukturen angesichts moderner Cybersicherheitsrisiken und neuer Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Potenzial des Quantencomputings, die derzeitige Datenverschlüsselung zu knacken.

Ein dringender Bedarf: Migration zur Quantensicherheit, um der Quantenbedrohung zuvorzukommen

Der Aufstieg des Quantencomputings weckt Befürchtungen hinsichtlich drohender Gefahren für aktuelle Datenverschlüsselungsalgorithmen wie Rivest–Shamir–Adleman (RSA) und Elliptic-Curve Cryptography (ECC), die bekanntermaßen anfällig für Angriffe durch Quantencomputer sind. Heute abgefangene Daten könnten gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt durch Quantencomputer entschlüsselt werden – ein Risiko, das als „Harvest Now, Decrypt Later (HNDL)“ bezeichnet wird.

Diese potenziellen Bedrohungen machen die Umstellung auf „post-quantenbasierte“ Infrastrukturen zu einer dringenden und entscheidenden Aufgabe. Unternehmen, Finanzinstitute, Krankenhäuser und öffentliche Dienste müssen ihre jeweiligen Infrastrukturen schon heute vorbereiten, um die unvermeidlichen Auswirkungen der Quantenrevolution abzumildern.

Modernisierte Infrastruktur mit modernster Schweizer Technologie

Die Data Center Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, die mit dem Linux-basierten Betriebssystem Cisco NX-OS betrieben werden, bildeten die Grundlage eines bestehenden Netzwerks im Kanton Genf und wurden aktualisiert, um quantenresistente Sicherheit zu unterstützen.

Mit ihrem hardwarebeschleunigten MACsec-Protokoll (Media Access Control Security), das Layer-2-Verschlüsselung mit Leitungsgeschwindigkeit bietet, integriert die Cisco Nexus-Plattform nun bahnbrechende Quantum-SKIP-Funktionen mit einer robusten, proprietären, von IDQ entwickelten innovativen QKD-Lösung, die nahtlos mit der Verschlüsselung von Cisco Nexus 9000 zusammenarbeitet. Diese quantenbasierte technologische Synergie ermöglicht die Out-of-Band-Verteilung symmetrischer Verschlüsselungsschlüssel, die gegen Quantenangriffe resistent sind.

Dieser Durchbruch ist möglich dank der Integration der Lösung IDQ Solteris Network Appliance, die entscheidende strategische und technologische Vorteile bietet:

Bewährte Post-Quanten-Sicherheit: Solteris ermöglicht eine symmetrische Schlüsselverteilung auf Basis sogenannter post-quantenstandardisierter Algorithmen, die gegen Angriffe durch Quantencomputer resistent sind.

Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur: Die Lösung lässt sich direkt in Cisco NX-OS und dessen SKIP-Funktionen integrieren und ermöglicht so die Quantenschlüsselverteilung innerhalb der bestehenden Netzwerkinfrastruktur.

Krypto-Agilität: Durch die Nutzung der modularen Architektur von NX-OS trennt die Lösung die Schlüsselgenerierung und -verteilung von der Verschlüsselungsebene, wodurch die Ausfallsicherheit erhöht wird und zukünftige Algorithmus-Updates ohne Hardware-Änderungen möglich sind.

Diese von IDQ implementierte Solteris-Lösung integriert einen vom National Institute of Standards and Technology (NIST) zertifizierten Quanten-Zufallszahlengenerator (QRNG), der die für die Implementierung der Post-Quanten-Kryptografie erforderliche Entropie bereitstellt. In Kombination mit der IDQ Clarion KX-Schlüsselverwaltungssoftware ermöglicht Solteris eine sichere Out-of-Band-Schlüsselverteilung mit der vorhandenen IT-Infrastruktur.

„ID Quantique ist stolz darauf, diesen ersten Schritt hin zu einer nationalen Post-Quanten-Infrastruktur in der Schweiz zu unterstützen. Solteris bietet eine konkrete und bewährte Lösung, um schon heute die Quantenherausforderungen von morgen zu meistern und gleichzeitig das Engagement von IonQ in den Bereichen Quantencomputing, Vernetzung, Sensorik und Sicherheit zu stärken.“ Grégoire Ribordy, CEO und Mitbegründer von ID Quantique

„Mit unserem Programm zur digitalen Beschleunigung in der Schweiz (Country Digital Acceleration, CDA) zeigen wir, dass Quantensicherheit nicht nur ein Thema der Zukunft ist, sondern bereits heute eine entscheidende Priorität darstellt. Quantentechnologien bieten Schweizer Unternehmen bereits heute konkrete Vorteile und helfen ihnen dabei, eine sichere Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Durch die native Integration des SKIP-Protokolls in unsere Switching-Infrastruktur und die Bereitstellung von Wire-Speed-Verschlüsselung ermöglichen wir Unternehmen, Quantensicherheit zu erreichen, ohne bestehende Investitionen zu beeinträchtigen oder Kompromisse bei der Leistung einzugehen.“ Garif Yalak, CDA-Leiter Cisco Schweiz. (IonQ/mc/hfu)

IonQ