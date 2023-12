Universitätsspital Zürich setzt auf Cloud-Softwarelösung von tilbago

Luzern – Das Universitätsspital Zürich setzt ab sofort auf Robo-Inkasso, die führende Cloud-Softwarelösung der tilbago AG zur Abwicklung von Betreibungen und der Bewirtschaftung von Verlustscheinen.

Mit der Cloud-Software von tilbago AG ersetzt das Universitätsspital Zürich die bisherige SAP-basierte Inkassolösung durch die zukunftsorientierte, volldigitale Lösung zur Abwicklung des rechtlichen Inkassos. Dadurch können die Betriebskosten reduziert, die Prozesse optimiert und bestehende Ausstände rascher eingeholt werden.

«Mit der Nutzung von Robo-Inkasso erhalten wir Unterstützung über sämtliche Prozessschritte inklusive elektronischer Kommunikation mit den Ämtern. Das Setup erfolgte innert weniger Stunden, sodass wir mit Betreibungsfällen sofort loslegen und vor dem definitiven Lösungsentscheid selbständig Erfahrungen sammeln konnten. Die integrierte Adressprüfung und das permanente Schuldnermonitoring haben es uns besonders angetan. Mit der Lösung reduzieren wir unseren Gesamtaufwand und damit die Gesamtkosten sowohl auf der Fach- als auch auf der Informatikseite und dies bei grösserem Leistungsumfang», sagt Doris Röscher, Leiterin Debitoren des Universitätsspitals Zürich.

Die Falldaten werden weiterhin nahtlos mit der SAP-Debitorenbuchhaltung ausgetauscht. Dazu setzt das Universitätsspital Zürich auf den «Plug & Play SAP Connector» von All for One Switzerland. Der Datenaustausch basiert auf REST-Webservice-Technologie und lässt sich einfach installieren sowie konfigurieren.

Für David Fuss, CEO der tilbago AG, hat dieser Entscheid auch Signalwirkung für die gesamte Gesundheitsbranche und gleichbedeutend mit einem weiteren Meilenstein in der bisherigen Entwicklung des Unternehmens: «Der Entscheid des Universitätsspitals für den Einsatz unserer Lösung freut mich sehr und beweist einmal mehr, dass Robo-Inkasso die Schweizer Inkasso-Lösung mit garantiert tiefster ‹Total Cost of Ownership›, dem höchsten Ausbaustandard und dem grösstmöglichen Kundennutzen ist.» (tilbago/mc/ps)