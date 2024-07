Swisscom-IT- und Netzchef Niehage geht – Nachfolger Mark Düsener

Bern – Bei der Swisscom kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung: IT-, Netz- und Infrastrukturchef Gerd Niehage verlässt den Telekomkonzern. Zu seinem Nachfolger wurde per 1. September Mark Düsener ernannt.

Düsener ist seit knapp vier Jahren in der IT- und Netzsparte als Leiter der Einheit «Mobile Network, Mobile Services & B2B Telco» tätig, wie die Swisscom am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

Damit geht Niehage nach nur etwas mehr als einem Jahr. Er hatte am 1. März 2023 die Nachfolge als IT-, Netz- und Infrastrukturchef von Christoph Aeschlimann angetreten, der Anfang Juni 2022 neuer Konzernchef der Swisscom wurde. (AWP/mc/pg)