T-Systems Schweiz: Olivier Bandle wird neuer Managing Director

Zollikofen – T-Systems Schweiz formiert ein neues Management-Team. Thomas Reitze, der mit seinem Geschäftsführungsteam den IT-, Cloud- und Digitalisierungsdienstleister in den vergangenen Jahren erfolgreich transformiert hat, übergibt auf eigenen Wunsch die Rolle des Managing Directors per 1. Dezember 2024 an Olivier Bandle.

Der 50-jährige Schweizer Manager war zuletzt als Chief Executive Officer bei Nordcloud, einer IBM-Tochter, für das Schweizer Geschäft verantwortlich. Davor durchlief er unter anderem Stationen bei IBM als Partner im lokalen Cloud-Geschäft und beim Beratungshaus Deloitte, wo er in verschiedenen Führungsrollen tätig war. Olivier Bandle hält einen M.B.A. der University of Chicago Booth School of Business sowie einen Bachelor in Computer Science der Hochschule für Technik Rapperswil.

Als Vice President Sales stösst Simon Blum per 1. Januar 2025 zu T-Systems Schweiz. Auch er kommt von der IBM-Tochter Nordcloud, bei der er als Director Strategy Consulting & Sales für die digitalen Beratungsdienstleistungen und den Vertrieb zuständig war. Dort hatte er den Service Lead Cyber Strategy & Transformation inne. Sein Werdegang war bei Nestlé als Macro Programmer gestartet und führte des Weiteren über Swisslife sowie NEXXUS Aerospace. (pd/mc/pg)

T-Systems Schweiz