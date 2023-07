TCS-Studie: Europäische Grossunternehmen investieren nur zögerlich in die Cloud

Zürich – Die Umstellung auf die Cloud und Cloud-gestützte Innovationen gelten als Schlüssel zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und Industrie. Sie sind die Basis, um Zukunftstechnologien wie KI und maschinelles Lernen überhaupt nutzen zu können. Dennoch investieren europäische Grossunternehmen nur zögerlich in Cloud-Technologie. Das hat die jüngste Umfrage „Connected Future: How cloud drives business innovation“ von Tata Consultancy Services (TCS) ergeben.

Das indische IT-Beratungsunternehmen hat dazu weltweit rund 1‘000 Führungskräfte von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mia. USD befragt. Berücksichtigt wurden Branchen wie Versicherung, Finanzen, Life Science, Logistik und Energie, rund 5 % der Befragten sind Führungskräfte von Schweizer Unternehmen.

Hemmnisse bei Cloud-Investitionen

Obwohl die Mehrheit (63 %) der europäischen Befragten Vertrauen in das langfristige Potenzial der Cloud hat, zeigt der Bericht einen Nachholbedarf gegenüber anderen globalen Regionen. So räumen 21 % der europäischen Grossunternehmen (gegenüber 9 % in Nordamerika, 11 % in Grossbritannien und Nordirland, 12 % in APAC) ein, in den vergangenen drei Jahren zu wenig in diese Technologie investiert zu haben.

Die grössten Hürden für Cloud-Investitionen sehen sie unter anderem in der Intransparenz der CO2-Bilanz der Cloud-Service-Anbieter (Europa: 40 %, CH: 44 %), der Sorge vor Störungen und ungeplanten Ausfallzeiten (Europa: 37 %, CH: 44 %), der Migration von vollständig optimierten IT/ERP-Altsystemen (Europa: 36 %, CH: 44 %), in Budgetrestriktionen (Europa: 27 %, CH: 11 %) sowie bei Sicherheitsbedenken (Europa: 22 %, CH: 18 %). Des Weiteren dürfen auch Faktoren wie die Inflation und die widersprüchlichen Vorschriften bei der Datenresidenz, also darüber, wo die Daten physisch und geografisch gehostet werden, nicht ausser Acht gelassen werden.

Cloud als Treiber von Zukunftstechnologien

KI und maschinelles Lernen sind die Bereiche, die für europäische Unternehmen das grösste Zukunftspotenzial haben. Fast drei Viertel (72 %) der Befragten in Europa (78 % in der Schweiz) gaben an, dass sie in den kommenden ein bis zwei Jahren darin investieren wollen. Im globalen Vergleich hinken sie dennoch hinterher: In Grossbritannien und Irland planen 78 % der Unternehmen Investitionen, in Nordamerika 80 % und in der APAC-Region sind es sogar 83 %.

Darüber hinaus zeigt die Studie, dass 45 % der europäischen Befragten in Cloud-getriebene Innovationen investieren, um ihre Unternehmensstrategie an gesellschaftlichen Herausforderungen auszurichten, zum Beispiel ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Studienteilnehmer die Cloud als einen wichtigen – und bisher erfolgreichen – Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ansehen und zunehmend Cloud-Tools zur Bewertung ihrer eigenen Kohlenstoffauswirkungen einsetzen.

Cloud muss in Unternehmensstrategie verankert werden

„Das Bedürfnis nach mehr Effizienz, Flexibilität und Belastbarkeit hat die breite Einführung der Cloud vorangetrieben“, sagt Rainer Zahradnik, Country Manager TCS Schweiz. „Mittlerweile ist sie zum digitalen Rückgrat der Unternehmen geworden. Die Cloud ist Treiberin von Innovation und leistungsstarken Technologien wie KI oder Quanten-Computing und hat enormen Einfluss auf das Wachstum. Eine zukunftsorientierte Geschäftsstrategie braucht daher als integralen Bestandteil eine Cloudstrategie“, so Zahradnik weiter.

Die Studie zeichnet allerdings ein anderes Bild: So gaben fast zwei Drittel der Befragten in Europa (63 %; CH: 28 %) an, dass Entscheidungen bei der Einführung Cloud-gestützter Innovationen nur oder hauptsächlich von der IT verantwortet werden. Doch um eine einheitliche, unternehmensweite Cloud-Strategie sicherzustellen, müssen die Verantwortlichkeiten zu gleichen Teilen bei Geschäftsführung und IT liegen. Davon sind 39 % der Befragten in Europa (CH: 60 %) überzeugt.

Abschliessendes Fazit der Studie ist: Trotz erheblicher Fortschritte in den vergangenen Jahren haben europäische Grossunternehmen immer noch nicht das volle Potenzial der Cloud ausgeschöpft.

Über die Studie

Für die TCS Global Cloud Study 2023 wurden 972 Führungskräfte von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar aus verschiedenen Branchen in Asien, Europa und Nordamerika befragt. Die Mehrheit der Unternehmen meldet einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden Dollar. Zu den einzelnen untersuchten Märkten gehören: Kontinentaleuropa (Deutschland, Spanien, Frankreich, die Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Belgien, die Niederlande, Luxemburg), Grossbritannien und Irland, Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) sowie APAC (Indien, Japan, Australien, Neuseeland). (TCS/mc/hfu)

Um den vollständigen, weltweiten Bericht zu lesen und weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.tcs.com/insights/global-studies/tcs-global-cloud-study.