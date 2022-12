ti&m erfüllt Anforderungen an Umweltmanagementsystem

Zürich – Mit der erfolgreichen Auditierung der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 unterstreicht ti&m die Bedeutung seiner ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsziele für die Unternehmenskultur.

Im Rahmen seiner Anstrengungen für ein transparentes, nachhaltiges und ökologisches Unternehmen hat ti&m sein gesamtes Offering – Digitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekte und -produkte – einem externen Audit unterzogen. Die Prüfer bestätigten ti&m neben der umfassenden Existenz eines allgemeinen Managementsystems gemäss ISO 9001 auch die Einhaltung der Anforderungen an das Umweltmanagementsystem gemäss ISO 14001.

Damit wird der kontinuierliche Verbesserungsprozess, mit dem ti&m seine Unternehmens- und Umweltziele plant, ausführt, kontrolliert und optimiert («Plan, Do, Check, Act (PDCA)»), nun auch mit einem offiziellen Siegel gewürdigt. Speziell die Erfüllung der Norm ISO 14001 dokumentiert dabei einen Teil der umfangreichen Massnahmen und Anstrengungen, die ti&m aus seinem Verständnis als ökologisch und sozial nachhaltiges Unternehmen heraus unternimmt. Dazu gehören neben der zielgerichteten Reduktion des «Carbon Footprint» z.B. auch vielfältige Massnahmen für ein familienfreundliches Arbeitsumfeld sowie die Förderung von Diversität und Offenheit in der Unternehmenskultur.

«Nachhaltiges Handeln, sowohl im Umweltbereich als auch im sozialen Umgang sowie in Fragen der Unternehmensführung, stellt einen essenziellen Pfeiler unserer Strategie dar. Es ist die Grundlage eines langfristigen, auf gesellschaftlicher Akzeptanz und Zufriedenheit der Mitarbeitenden basierenden Unternehmenserfolgs», sagt Thomas Wüst, CEO und Gründer von ti&m.

In diesem Zusammenhang unterstützt ti&m den Aufbau und die Durchführung des CAS «Nachhaltige Digitalisierung» an der Hochschule Luzern (HSLU). Als Digitalisierer sehen wir uns in der Verantwortung, das Potenzial der digitalen Technologien zum Wohle einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen.

So setzt ti&m seine ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsziele um.