Ukrainischer Nachrichtensender «UA TV» ab sofort auf Quickline TV verfügbar

Nidau – Die ukrainische Bevölkerung bringt sich vor dem in ihrem Land tobenden Krieg auch in der Schweiz in Sicherheit. Als Telekommunikationsanbieterin unterstützt Quickline mit einer weiteren Massnahme den Informationsfluss und schaltet ab sofort auf Quickline TV den ukrainischen Nachrichtensender «UA TV» auf (Sendeplatz 468).

Dieser Sender ist als Zusammenschluss von ukrainischen Fernsehsendern entstanden und bietet mit einem 24/7-Nachrichtendienst aktuelle Informationen aus der Ukraine. (Quickline/mc)