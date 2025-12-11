Universität Oxford und UBS lancieren das Oxford-UBS Centre for Applied AI

Oxford/Zürich – Die Universität Oxford und UBS haben das Oxford-UBS Centre for Applied Artificial Intelligence (AI) gegründet. Durch Spitzenforschung will das Centre das Verständnis der Möglichkeiten von KI vertiefen und deren praktische Anwendung fördern.

Das Centre verkörpere eine bahnbrechende interdisziplinäre Partnerschaft zwischen UBS, Oxford Saïd und dem Fachbereich Mathematik, Physik und Biowissenschaften (MPLS) der Universität, heisst es in einer Mitteilung. Es werde sowohl unabhängige Forschungsprojekte zum Thema KI als auch gemeinsame Initiativen vorantreiben, bei denen die Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Centre ihre Erkenntnisse in enger Zusammenarbeit mit UBS auf praktische Anwendungen übertragen.

Das Centre steht unter der Leitung einer neu eingerichteten UBS-Stiftungsprofessur für angewandte KI an der Saïd Business School der Universität Oxford und wird von einem 20-köpfigen Forschungsteam unterstützt. Im Zentrum stehen drei Schlüsselbereiche:

KI und Gesellschaft: unter anderem Aspekte der KI-Governance, der Zukunft der Arbeit und der Nachhaltigkeit

KI für Unternehmen und Wirtschaft: unter anderem KI-Anwendungen zur Förderung von Innovation und Wandel in Unternehmen und wirtschaftlichen Ökosystemen

KI-Zukunft: unter anderem Erforschung neuer KI-Paradigmen, Modellentwicklungen und entsprechende Anwendungen

Das Oxford-UBS Centre for Applied AI vereint zwei Institutionen mit umfassender KI-Expertise und einem klaren Fokus auf Innovation. Die Universität Oxford hat in der KI-Forschung weltweit eine Spitzenposition inne: Sie entwickelt grundlegende KI-Tools, nutzt KI zur Bewältigung globaler Herausforderungen und spielt eine führende Rolle in der Ausbildung und Forschung im Bereich der angewandten KI für Unternehmen. Als führender Vermögensverwalter nutzt UBS die transformativen Möglichkeiten von KI, um bessere Kundenlösungen anbieten zu können und die Produktivität der Mitarbeitenden zu erhöhen. (mc/pg)