Unternehmen in ganz Europa wechseln für die Verwaltung kritischer Geschäftsdaten zur Oracle EU Sovereign Cloud

Frankfurt – Organisationen wie die NU-MED Group, Consono und das estnische IT-Zentrum nutzen souveräne Cloud-Regionen, um ihre vertraulichen Geschäftsabläufe vollständig innerhalb der EU-Grenzen abzuwickeln.

Der polnische Gesundheitsdienstleister NU-MED Group, der belgische Softwareanbieter Consono und das estnische IT-Zentrum (RIT) haben sich wie viele weitere Organisationen in ganz Europa für die Oracle EU Sovereign Cloud entschieden, um ihre Anforderungen an Datenschutz und Datenresidenz zu erfüllen. Durch die Migration ihrer kritischen Unternehmenssysteme und -dienste in die Oracle EU Sovereign Cloud können sie die Vorteile flexibler, sicherer und leistungsstarker Cloud-Computing-Ressourcen nutzen, während ihre sensiblen Daten innerhalb der EU-Grenzen mit Unterstützung von in der EU ansässigem Personal verarbeitet werden.

Die NU-MED Group, ein führender Anbieter von Strahlentherapie, Onkologie und Krebsdiagnostik in Polen, migriert ihr zentrales Krankenhausinformationssystem (KIS), das ihr Kerngeschäft und ihre operativen Systeme verwaltet, in die Oracle EU Sovereign Cloud. Mit der Oracle EU Sovereign Cloud kann die NU-MED Group im Rahmen eines mehrjährigen Digitalisierungsprogramms ihre KIS-Anwendungen modernisieren und automatisieren, darunter Patientenverwaltung, Patientenakten, Rechnungswesen, Personalwesen, Arzneimittelverwaltung und Beschaffung. Darüber hinaus wird die Oracle EU Sovereign Cloud der NU-MED Group dabei helfen, die Betriebskosten zu senken, die IT-Effizienz und -Nachhaltigkeit zu steigern, die Sicherheit von Patientendaten und der Infrastruktur zu gewährleisten und die Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen.

«Der Betrieb unserer Unternehmenssysteme in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union, die von juristischen Personen und Mitarbeitern aus der EU betrieben werden, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Datenschutzstrategie sowie unserer umfassenderen Pläne zur Einführung der Cloud», so Piotr Rajski, Chief Technology Officer der NU-MED Group. «Die Oracle EU Sovereign Cloud bietet uns die Flexibilität und Agilität der Cloud mit Rechenressourcen, die sich vollständig innerhalb der EU befinden. So können wir unsere Abläufe konsolidieren und modernisieren, die Patientenerfahrung verbessern und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Kontrolle kritischer Datenbestände erhöhen sowie die Sicherheit von Gesundheitsdaten und der Infrastruktur gewährleisten.»

Das estnische IT-Zentrum (RIT), das der estnischen Regierung gemeinsame IKT-Dienste bereitstellt, nutzt Oracle Exadata Cloud@Customer mit EU Sovereign Operations, um kritische zentrale Regierungsgeschäfte abzuwickeln. Oracle Exadata Cloud@Customer wird in den eigenen Rechenzentren des RIT in Estland eingesetzt und ermöglicht es dem RIT, die Skalierbarkeit von Regierungssystemen zu verbessern, während gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zur Datensicherheit und -speicherung unterstützt wird. Als fester Bestandteil dieser souveränen Lösung wird Exadata Cloud@Customer vom Operations-Team der Oracle EU Sovereign Cloud verwaltet, das von in der EU ansässigen Mitarbeitern unterstützt wird, um sicherzustellen, dass sensible Bürgerdaten innerhalb der EU verarbeitet werden.

«Oracle Exadata Cloud@Customer bietet uns eine fortschrittliche Oracle Database-Leistung und hohe Verfügbarkeit zur Unterstützung kritischer Regierungsanwendungen», so Ergo Tars, Director, Estnisches IT-Zentrum. «Durch die Bereitstellung hinter unseren Firewalls und die Verwaltung der Vorgänge durch das Oracle EU Sovereign Cloud-Team können wir die Vorteile der Cloud nutzen und gleichzeitig die Einhaltung der regionalen Vorschriften für die Datenresidenz und den Datenzugriff sicherstellen. Eine Cloud in unseren Rechenzentren ist etwas, wozu wir mit herkömmlichen Public Cloud-Services nicht in der Lage sind.»

Consono, ein in Belgien ansässiger Anbieter von Datenanalysesoftware, betreibt eine dedizierte Instanz seiner SaaS-Analyseplattform Dynizer auf der Oracle EU Sovereign Cloud, um seinem Kunden Cevi, einen Anbieter von IT-Dienstleistungen für den belgischen öffentlichen Sektor, zu unterstützen. Consono hat Dynizer nahtlos in der Oracle EU Sovereign Cloud mit derselben Architektur und denselben Kompetenzen bereitgestellt, die in den kommerziellen Regionen der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verwendet werden. Die Bereitstellung ermöglicht es Cevi, die Dokumentenmanagement-Analysen für New Social, seine Plattform für soziale Dienste, vollständig in der Cloud auszuführen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sensible Bürgerdaten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der EU und Belgiens zur Datenresidenz verarbeitet und gespeichert werden.

«Die Bereitstellung der Dynizer-Anwendung von Consono in der Oracle EU Sovereign Cloud ermöglicht es uns, unsere Datenanalyseprozesse vollständig in der Cloud auszuführen und gleichzeitig die Anforderungen an Datenschutz und Datenresidenz zu erfüllen», so Patrick Meersseman und Serge Vermeersch, Digital Protection Officers, Information Security Department, Cevi. «Dadurch erhalten wir eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle über kritische Datenbestände und können gleichzeitig die Vorteile der Cloud-Technologie, einschließlich Kosteneffizienz, Leistung und Skalierbarkeit, voll ausschöpfen.»

«Aufgrund der Nachfrage aus fast allen EU-Ländern in 22 Branchen, darunter Behörden, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie und Telekommunikation, ist die Oracle EU Sovereign Cloud eine beliebte Wahl für die Bereitstellung von Cloud-Services mit Sitz in der EU», so Agnieszka Bruyere, Vice President, EMEA Cloud, Oracle. «Unsere Kunden wie die NU-MED Group, das estnische IT-Zentrum, Consono und viele andere müssen nicht mehr zwischen den Vorteilen der Cloud-Technologie und der Datenhoheit abwägen. Mit der Oracle EU Sovereign Cloud und Optionen für verteilte Clouds in ihrem eigenen Rechenzentrum können sie die Einführung der Cloud und die Modernisierung der Technologie beschleunigen und gleichzeitig eine bessere Kontrolle über ihre kritischen Datenbestände erlangen sowie die EU-Vorschriften einhalten.» (Oracle/mc)