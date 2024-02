Wie Cognizant WorkNEXT und ServiceNow mit generativer KI die Nutzererfahrung neu definieren

Frankfurt – Cognizant und ServiceNow arbeiten gemeinsam an der Verbesserung von WorkNEXT – einer Servicelösung für den modernen Arbeitsplatz – mit Hilfe generativer KI. Cognizant WorkNEXT ist eine intuitive, immersive und integrierte Experience Engagement Plattform für Unternehmensanwendende. Die eingebettete generative KI ermöglicht eine verbesserte Benutzererfahrung, höhere Produktivität und niedrigere Betriebskosten.

Benutzererfahrung im Mittelpunkt

Über alle Branchen hinweg sind Mitarbeitende in Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit oft auf nicht intuitive Unterstützungslösungen und umständliche Prozesse angewiesen. Diese Situation wird durch isolierte Tools und einen fehlenden organisatorischen und geschäftlichen Kontext noch verschärft. Dies führt nicht nur zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden, sondern verringert auch die Produktivität und wirkt sich negativ auf die Endbenutzererfahrung aus. Cognizant WorkNEXT™, optimiert mit den generativen KI-Fähigkeiten von ServiceNow, unterstützt Unternehmen beim Übergang vom sogenannten Transactional-Experience-Modell zu einem Modell, das die ganzheitliche Endbenutzererfahrung in den Mittelpunkt stellt.

„Wenn Mitarbeitende in ihrer täglichen Arbeit durch technologische und prozessbedingte Herausforderungen behindert werden, wird es für Unternehmen deutlich schwieriger, ihre Versprechen gegenüber Kunden einzuhalten“, sagt Anna Elango, EVP, Cognizant Core Technologies & Insights. „Das optimierte WorkNEXT-Angebot von Cognizant ist ein anschauliches Beispiel für das Potenzial der generativen KI, die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Einerseits ermöglichen wir intuitivere und personalisiertere Erfahrungen für die Mitarbeitenden, andererseits helfen wir unseren Kunden, den ‚Return on Experience‘ besser zu quantifizieren und zu verbessern. Diese Lösung veranschaulicht den Mehrwert unserer Partnerschaft mit ServiceNow durch die Kombination der differenzierten Lösungen, Acceleratoren und Services von Cognizant mit der Plattform von ServiceNow zum Nutzen unserer Kunden.“

Unterstützung durch Now Assist und Employee-Endpoint-Experience-Technologie von ServiceNow

Die WorkNEXT Experience Engagement Solutions von Cognizant werden jetzt von Now Assist und der Employee-Endpoint-Experience-Technologie von ServiceNow unterstützt. Diese Tools verkürzen die Bereitstellungs- und Schulungszeiten für KI-Systeme erheblich. Sie lassen sich zudem nahtlos in die Accelerator-Tools, Bot-Repositories und Wissensframeworks von Cognizant integrieren, sodass Unternehmen die Benutzeraktionen und -konversationen über mehrere Schnittstellen hinweg verbessern können. Dazu gehören eine native mobile Anwendung, ein Enterprise Service Portal, ein Desktop-Assistent und ein virtueller Agent. Die Plattform liefert kontextbezogenes Wissen und Erkenntnisse, die auf den einzelnen Benutzer und den Geschäftskontext des Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet sie IT-Unterstützung durch vorausschauende Intelligenz, Sentiment-Analyse und Copilot-Anleitung, sodass Nutzende bei Problemen und Herausforderungen schneller passende Lösungsvorschläge erhalten.

„Im Wettlauf um die digitale Transformation von Unternehmen ist eine Technologie, die die Mitarbeitererfahrung verbessert, eine der wichtigsten Investitionen, die ein Unternehmen tätigen kann“, sagt CJ Desai, President und Chief Operating Officer von ServiceNow. „Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Cognizant konzentriert sich ServiceNow darauf, Spitzentechnologien wie generative KI auf geschäftliche Herausforderungen anzuwenden. Auf diese Weise befähigen wir Mitarbeitende, steigern ihre Zufriedenheit und ermöglichen es ihnen, ihre Kunden besser als je zuvor zu bedienen.“

Zahlreiche Funktionen für anwenderfreundliche Gen-AI-Technologien

Zu den wichtigsten Funktionen der verbesserten Plattform gehören vordefinierte Lösungen, eine Bibliothek mit wiederverwendbaren Konfigurationen für die generative KI und die Integration verschiedener Werkzeuge. Die erweiterte Plattform bietet den Kunden folgende Möglichkeiten:

Digitale Funktionen und Konversation: KI-gesteuerte Konversationen bieten ein menschenähnliches Interaktionserlebnis.

Automatisierte und selbstheilende Funktionen: Diese Funktionen erkennen und beheben proaktiv Dienstunterbrechungen, indem sie Probleme vorhersagen und verhindern, bevor sie auftreten.

Kontextuelles Wissen und schnelle Reaktion: Die Plattform erkennt Gesprächsmuster der Nutzenden, ordnet sie Personas zu und generiert relevante Inhalte und Wissen. So wird sichergestellt, dass Antworten auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Einfache Adoption und schneller Einsatz: Durch integrierte Lernmodelle und die einfache Integration in bestehende Engagement-Tools ermöglicht die Plattform einen schnellen Einsatz und vereinfacht den Adoptionsprozess.

Der Cognizant WorkNEXT Stack basiert auf der langjährigen Erfahrung von Cognizant in den Bereichen Consulting, Advisory, Services und Managed Services für den modernen Arbeitsplatz. Ergänzt wird dies durch die Erfahrung von Cognizant in den Bereichen KI und Automatisierung, die durch intensive Partnerschaften in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Technologieinkubation, plattformübergreifende Integration und Bereitstellung im grossen Maßstab ermöglicht wird.

Die Lösung, die Cognizant bereits bei mehreren Kunden implementiert hat, baut auf der strategischen Partnerschaft zwischen Cognizant und ServiceNow im Bereich der KI-gesteuerten Automatisierung in verschiedenen Branchen auf. (Cognizant/mc)