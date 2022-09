WSO2 nutzt Trusted Cloud von Microsoft für Open-Source-Innovationen

Santa Clara – WSO2, ein Anbieter von Open-Source-Integrationslösungen, und Microsoft haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um Cloud-native Lösungen über Microsoft Azure für die sichere Bereitstellung von APIs, Anwendungen und digitalen Identitäten weltweit bereit zu stellen. Die Partnerschaft sieht auch vor, dass der Integrationsanbieter Microsoft Azure als bevorzugte Cloud-Plattform einsetzt.

Mehr als 800 Kunden in über 90 Ländern – darunter Regierungsbehörden und weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kommunikation, Gesundheitswesen und Technologie – vertrauen auf die Produkte und Lösungen von WSO2. Die Partnerschaft mit Microsoft wird die Bereitstellung der digitalen Plattform Choreo as a Service (digital PaaS) und Asgardeo Identity as a Service (iDaaS) beschleunigen, um Unternehmen in verschiedenen Märkten und Branchen bei der Beschleunigung ihrer Cloud-Einführung und ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zu unterstützen.

Choreo ermöglicht es Unternehmen, durch die Erstellung und Bereitstellung von Diensten, Integrationen und APIs schnell neue digitale Erlebnisse zu schaffen. Die allumfassende Plattform beseitigt die Komplexität der nativen Cloud-Infrastruktur, so dass Entwicklungsteams schnell API-gesteuerte Geschäftslogik erstellen, zusammenstellen, gemeinsam bearbeiten, wiederverwenden und bereitstellen können.

Asgardeo vereinfacht das Identitäts- und Zugriffsmanagement für Kunden und kann von Entwicklern schnell in Anwendungen integriert werden. Asgardeo kombiniert traditionelle Identity Access Management (IAM)-Prinzipien für Mitarbeiter mit der Sicherheit von Kundenanmeldeinformationen, um eine sichere, personalisierte digitale Erfahrung zu schaffen.

„WSO2 freut sich sehr, diese strategische Partnerschaft mit Microsoft einzugehen», sagt Sanjiva Weerawarana, Gründer und CEO von WSO2. „Mit der vertrauenswürdigen Cloud und den Services von Microsoft sowie der Erfahrung, die WSO2 in seinen eigenen Systemen kultiviert hat, können Entwicklungsteams digitale Services erstellen, die sicherer sind als je zuvor. Diese Partnerschaft wird es ihnen ermöglichen, ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen und unser Wachstum und die Kundenakzeptanz zu beschleunigen.»

Cloud-native und Open-Source

Seit 2005 erfüllt WSO2 seine Mission, die Entwicklung moderner Anwendungen und Dienste mit branchenführenden, Cloud-nativen und Open-Source-Technologien für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) zu demokratisieren. Das Unternehmen erweitert diese Angebote nun mit einer neuen Generation von Platform-as-a-Service-Lösungen, die die Markteinführung und Innovationsfähigkeit der Kunden weiter beschleunigen.

In seiner jüngsten Finanzierungsrunde sicherte sich WSO2 Wachstumskapital in Höhe von 93 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs Asset Management und der Info Edge Limited-Tochter RedStart Labs. Das Unternehmen investiert in die Erweiterung der Funktionalität seiner Open-Source-Kernprodukte für die API-Verwaltung (WSO2 API Manager) und die Verwaltung von Kundenidentitäten und -zugängen (WSO2 Identity Server), in die Beschleunigung der weltweiten Geschäftsexpansion und in den Ausbau seines globalen Partner- und Support-Netzwerks.

„Entwickler sind der Katalysator für Innovationen, die zahllose Branchen umkrempeln und Unternehmen dabei helfen, sich zu transformieren und zu florieren», so Diomedes Kastanis, Chief Technology Officer, Microsoft Asia Pacific. „Es geht darum, die richtige Umgebung zu schaffen und Reibungsverluste zu beseitigen, damit Entwickler das tun können, was sie am besten können: innovativ sein. Unsere Partnerschaft mit WSO2 wird dazu beitragen, die Cloud-basierte digitale Transformation zu beschleunigen und Entwicklern zu ermöglichen, ihre Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen.»

WSO2 und Microsoft verpflichten sich zu Go-to-Market- und Co-Selling-Aktivitäten, zu denen Kundenveranstaltungen, Bedarfsgenerierung, Sales Enablement und eine Präsenz auf dem Azure Marketplace gehören. Die Unternehmen werden auch die Möglichkeiten und die Community rund um Ballerina erweitern, die von WSO2 entwickelte Open-Source-Sprache, die es Entwicklern radikal vereinfacht, Cloud-native Anwendungen zu erstellen und einzusetzen. (WSO2/mc/hfu)