Food Waste: Too Good To Go Schweiz feiert 5. Geburtstag und 8 Mio gerettete Lebensmittel-Pakete

Zürich – Das Social-Impact-Unternehmen Too Good To Go, das mit der gleichnamigen App bereits in 17 Ländern Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt, ist seit 2018 in der Schweiz aktiv. Dank 2,1 Millionen Usern in der Schweiz sowie mehr als 7100 Partnerbetrieben wurden bereits über 8 Millionen Überraschungspäckli gerettet.

In der Schweiz werden jährlich über 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt – ein Drittel aller produzierten Lebensmittel. Das ist nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern vor allem einer für die Umwelt, denn Lebensmittelverschwendung ist einer der grössten Treiber der Klimakrise. Um dem entgegenzuwirken, ist Too Good To Go 2016 in Dänemark gegründet worden und seit 2018 auch in der Schweiz aktiv. Dass das Unternehmen mit seiner App den Zahn der Gesellschaft getroffen hat, zeigt sich nach nur fünfjährigem Bestehen. Zum Jubiläum freut sich Too Good To Go in der Schweiz über 7100 Partnerbetriebe und mehr als 2,1 Millionen User. Gemeinsam konnten so bereits über 8 Millionen Überraschungspäckli vor der Verschwendung gerettet werden, das entspricht 20 Millionen kg CO2e oder rund 121 Jahre durchgehend warm duschen.

„Die Klimakrise betrifft uns alle und wir alle können dagegen aktiv werden, das zeigen tagtäglich unsere unglaublichen Partner und treuen User. Sie sind die Veränderung, die wir in der Gesellschaft brauchen und sie sind es, die einen wesentlichen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten», sagt Georg Strasser, Country Director von Too Good To Go Österreich und Schweiz.

Too Good To Go bietet Partnerbetrieben und App-Nutzern eine einfache, unkomplizierte und effiziente Lösung gegen Lebensmittelverschwendung. Betriebe stellen ihre überschüssigen Lebensmittel in Form von Überraschungspäckli in die App, die dann von den Usern zu einem Drittel des Originalpreises gekauft und abgeholt werden können. In der Schweiz machen Supermärkte wie beispielsweise Coop und Migros davon Gebrauch und reduzieren so nachhaltig ihren Food Waste. (mc/pg)

