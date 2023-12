Noriware erhält 1,4 Mio Franken von Innosuisse

Zürich – Das Schweizer Climate-Tech Startup Noriware AG, Spezialist für nachhaltige Verpackungslösungen, erhält einen Förderbeitrag in Höhe von 1,4 Mio Franken von der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung Innosuisse.

Diese Förderung stellt einen signifikanten Meilenstein dar und wird wesentlich zur Entwicklung eines bahnbrechenden Materials beitragen, das auf existierenden Kunststoffproduktionsmaschinen verarbeitet werden kann, schreibt Noriware in einer Mitteilung. Dadurch positioniere sich Noriware als Wegbereiter einer umweltfreundlichen Transformation der Verpackungsindustrie. Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren nach der Ideenfindung hat Noriware insgesamt 2,7 Mio. CHF an Fördermitteln und Investitionen erhalten, ein Zeichen des grossen Vertrauens in sein Potenzial, die Plastikkrise anzugehen.

Die Verschmutzung durch Kunststoffverpackungen stellt ein drängendes globales Umweltproblem dar. Noriware antwortet darauf mit einer nachhaltigen Innovation: Verpackungsmaterialien auf der Basis von Meeresalgen aus 100% natürlichen, zu Hause kompostierbaren Rohstoffen. Im Gegensatz zu konventionellen Kunststoffen hinterlassen diese Materialien keinen langfristigen ökologischen Fussabdruck. Vielmehr fördern sie die Regeneration der Umwelt.

Die bereitgestellten Mittel von Innosuisse ermöglichen es Noriware, das Forschungs- und Entwicklungstempo zu beschleunigen. Die Förderung wird vor allem dazu verwendet, die Materialzusammensetzung zu optimieren, sodass sie problemlos in der bestehenden Infrastruktur für Kunststoffverpackungen eingesetzt werden kann. Dieser strategische Ansatz verringert Barrieren für die Industrieumstellung und fördert die breite Adoption der Algenbasierten Verpackungsmaterialien.

Neue Labor-Infrastruktur in Lupfig

Im Frühling 2023 konnte das Startup eine Pre-Seed Finanzierung von etwas mehr als 1 Mio Franken abschliessen und damit den Ausbau der Labor-Infrastruktur in Lupfig unterstützen, wo ein auf Kunststoffentwicklung, Chemie und Umwelt spezialisiertes Team daran arbeitet, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Die Investitionen erlauben es Noriware, auf einer 450 Quadratmeter grossen Fläche mit einem eigenen Labor und Technikum, inklusive zwei Extrusionsmaschinen, zu experimentieren und zu innovieren.

Markteinführung erster Produktlinie geplant

Mit der bevorstehenden Markteinführung seiner ersten Produktlinie, einer flexiblen Verpackungsfolie für Primärverpackungen für Trockenprodukte, steht Noriware kurz davor, seine Präsenz auf dem Schweizer und deutschen Markt zu etablieren und seiner Vision einer nachhaltigen Verpackungsindustrie näher zu kommen. (mc/pg)