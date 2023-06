Aktien Asien/Pazifik: Nikkei pausiert nach Gewinnserie

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Japans Börse hat nach ihrem jüngsten Höhenflug am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,05 Prozent nach auf 33’485 Punkte. Er befindet sich inzwischen in der zehnten Gewinnwoche und hatte im Tagesverlauf mit 33’767 Punkten einen weiteren Höchststand seit 1990 erreicht.

Auf die «falkenhafte Pause» der US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus hätten die Aktien unterschiedlich reagiert, hiess es bei der Commerzbank. Die sogenannten Falken verfolgen eine restriktive Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung. Im Gegensatz dazu zielen die Tauben mit lockerer Geldpolitik vor allem auf Wachstum ab. Die Fed signalisierte am Mittwochabend nach dem Stillstand im Juni weitere Leitzinserhöhungen. Daraufhin war der Dow Jones Industrial gefallen, Technologiewerte blieben aber gefragt.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg am Donnerstag zuletzt um 1,6 Prozent auf 19’725 Punkte. Er erholt sich damit weiter auf dem Niveau von Mitte Mai. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 1,5 Prozent auf 3920 Punkte. Die chinesische Zentralbank versucht unterdessen der schwächelnden Wirtschaft des Landes mit der Senkung ihres Hauptleitzinses unter die Arme zu greifen.

In Australien stieg der S&P ASX 200 um 0,2 Prozent auf 7175 Punkte. (awp/mc/ps)

Aktueller Stand Nikkei-225 bei Google