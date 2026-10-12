moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Devisen: Dollar zeigt sich zum Wochenstart robust
Märkte

Devisen: Dollar zeigt sich zum Wochenstart robust

Devisen: Dollar zeigt sich zum Wochenstart robust
(KI-generiert)
Von moneycab

Zürich – Der Devisenmarkt zeigt sich am Montag zum Start in die neue Woche noch wenig bewegt. Der US-Dollar hält sich dabei unverändert auf einem hohen Niveau. So verharrt das Währungspaar EUR/USD mit aktuell 1,1202 im Bereich der Marke von 1,12, die in der Vorwoche verschiedentlich gar unterschritten wurde.

Gegenüber dem Franken behauptet sich der Dollar über 0,83 und wird aktuell zu 0,8309 gehandelt. Bereits am Freitag bewegte sich der Dollar in diesem Bereich. Der Euro hat sich gleichzeitig über 0,93 eingependelt, derzeit werden 0,9308 Franken dafür verlangt.

Das dominierende Thema übers Wochenende seien die verschärften Attacken der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Flughäfen in Saudi-Arabien, heisst es in einem Kommentar der Coba. Die Risiken einer weiteren gefährlichen Eskalation unter Einbezug der USA und von neuen Unterbrüchen bei den Öl-Ausfuhren, steige damit wieder an. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Burnham: Moskau hatte bei Brexit-Votum klar Finger im Spiel
Grossbritanniens neuer Premierminister Andy Burnham anlässlich seiner Antrittsrede vor seinem Amtssitz an 10 Downing Street.
vor 1 Stunde
Burnham: Moskau hatte bei Brexit-Votum klar Finger im Spiel

London – Der britische Premierminister Andy Burnham hat als erster Regierungschef seines Landes eine Einmischung Russlands beim Brexit-Referendum vor zehn Jahren bestätigt. Er habe in der Regierungszentrale 10 Downing Street nachgefragt und die klare Antwort erhalten: «Ja, das gab es», sagte Burnham laut Vorabauszügen aus dem Podcast «The Rest Is Politics». Wie genau die russische […]