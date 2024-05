US-Eröffnung: Kaum Kraft für weitere Erholung

New York – Die Anleger an den US-Börsen bleiben am Mittwoch zunächst etwas zurückhaltend. Dem Aktienmarkt fehlt derzeit neue Kraft für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung. Bereits am Vortag war ihm die Luft ausgegangen.

Zur Wochenmitte notierten die wichtigsten Indizes im frühen Handel prozentual kaum verändert. Der technologielastige Nasdaq 100 – jüngst noch besser gelaufen als die Standardwerte – notierte bei 18’096,61 Punkten. Beim breit gefassten S&P 500 standen 5184,56 Zähler zu Buche. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial kam mit plus 0,08 Prozent auf 38′ 916,29 Punkte kaum vorwärts.

Unter den Einzelwerten richteten sich erneut die Blicke auf Intel und Qualcomm . Zuletzt war bekanntgeworden, dass die US-Regierung den chinesischen Huawei-Konzern auch vom Zugang zu älteren Chips der amerikanischen Halbleiter-Konzerne Qualcomm und Intel abschneidet. Die entsprechenden Liefergenehmigungen seien zurückgezogen worden, sagte der Vorsitzende des Aussenausschusses im US-Repräsentantenhaus, Michael McCaul, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Intel wird nun beim Umsatz für das laufende zweite Quartal etwas vorsichtiger. Die Papiere sanken um 2,5 Prozent. Qualcomm gaben um 0,3 Prozent nach. Beide Aktien hatten bereits am Vortag auf entsprechende Gerüchte mit Abgaben reagiert.

Der Fahrdienstleister Uber enttäuschte mit seinen Buchungen im ersten Quartal. Eine schwächere Nachfrage in Lateinamerika als erwartet und der frühe Zeitpunkt der Osterfeiertage wurden als Gründe genannt. Die Papiere sackten um siebeneinhalb Prozent. Dagegen ging es für Konkurrent Lyft um siebeneinhalb Prozent hoch, weil das Unternehmen mit seinem Quartalsbericht die Analystenerwartungen übertraf.

Der E-Commerce-Anbieter Shopify enttäuschte mit einem überraschenden Verlust im ersten Quartal die Anleger. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2023 zurück. Zuletzt waren sie rund ein Fünftel weniger wert als am Vortag.

Der E-Fahrzeugbauer Tesla sieht sich mit Untersuchungen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Es geht darum, ob Investoren und Verbraucher bei den Systemen für Autonomes Fahren in die Irre geführt worden sind. Mit den Kursverlusten an diesem Mittwoch schlossen die Papiere die Lücke, die sich noch Ende April mit einem Sprung nach oben aufgetan hatte. Zuletzt büssten Tesla 2,2 Prozent ein. (awp/mc/pg)