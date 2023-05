AMAG-Ladehäuser bieten neu auch Kurzparkierenden eine Ladelösung

Zürich – Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sind nach wie vor auf dem Vormarsch. Fehlende Lademöglichkeiten am und um den Wohnort machen diese Wahl nicht einfacher. Nach dem Motto «Einfach laden statt lange suchen» hat die AMAG Gruppe in den letzten Monaten drei Parkhäuser in Zürich teilweise in Ladehäuser umfunktioniert. Neu laden nun auch Kurzparkierende in zwei Ladehäusern der AMAG Gruppe.

Bis 2025 werden voraussichtlich über 50 Prozent, ab 2030 über 70 Prozent der Neuzulassungen in der Schweiz Steckerfahrzeuge sein. Vor allem in den Städten, wo der Platz knapp und die Mietdichte hoch ist, verfügen viele Immobilien noch über keine oder nicht genügend Ladesäulen. Hier setzt das Konzept Ladehaus an: Seit Sommer 2022 wurden in Zürich die Ladehäuser Utoquai, Kongress und Messe eröffnet.

Erweiterung des Angebots auf Kurzparkierende

In einer ersten Phase standen Ladelösungen für Mieterinnen und Mieter sowie Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer im Fokus. Konkret für Kundinnen und Kunden, die auf Monatsbasis eine Ladelösung sowie einen Parkplatz beziehen. Nun wird das Ladeangebot auf Kurzparkierende ausgeweitet, heisst, die Nutzung ist nun auch stunden- und tageweise möglich. Im Ladehaus Utoquai können Kurzparkierende seit dem 6. Mai 2023, im Ladehaus Messe ab dem 16. Mai 2023 von der Dienstleistungserweiterung und vom flexiblen Laden und Parkieren profitieren.

Einfacher Lade- und Verrechnungsprozess

Kurzparkierende beziehen bei der Einfahrt ins Ladehaus ihr Parkticket. Der Ladeprozess kann durch eine Ladekarte (RFID) oder durch das Scannen des QR-Codes auf der Ladestation via installierter Lade-App aktiviert werden. Falls weder eine Ladekarte noch eine Lade-App vorhanden ist, kann auch einfach der QR-Code auf der Ladesäule gescannt werden. Nach Hinterlegung der Kreditkartendetails startet der Ladeprozess. Der Endkonsumentenpreis wird durch den entsprechenden Ladekarteanbieter respektive Betreiber (beispielsweise Swisscharge, TCS, Move, Volton etc.) festgelegt. (mc/pg)

AMAG