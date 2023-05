AMAG-Tochter Clyde bietet E-Auto im Abo inklusive Strom

Zürich – Der zur AMAG Gruppe gehörende Abo-Anbieter Clyde launcht eine Premiere: Im Autopreis inklusive ist neu nicht nur das Laden an den öffentlichen Ladestationen in Europa, sondern auch das Laden zu Hause. Pro privat geladener Kilowattstunde Strom werden 30 Rappen gutgeschrieben. Das lohnt sich besonders für Besitzerinnen und Besitzer von Eigenheimen mit einer Photovoltaikanlage, die nun zusammen mit einem E-Auto von Clyde deutlich schneller profitabel wird.

Wer bei Clyde ein Elektroauto-Abo kauft, das zu einem transparenten Fixpreis neben Versicherung, Service, Reifen, Steuern, Zulassung auch den Strom in der monatlichen Rate umfasst, kann neu damit auch noch Geld verdienen. Und zwar, wenn an einer privaten Ladestation geladen wird. Damit schont man nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie. Da bei Clyde die Stromkosten im Auto inkludiert sind, werden Elektroautos nun auch zum Beispiel mehr als 10 Prozent günstiger als vergleichbare Verbrenner. (1)

Im E-Auto-Abo ist der Strom auch an allen öffentlichen Ladestationen aus dem Partner-Ladenetzwerk in der Schweiz und in ganz Europa im Preis inbegriffen. Lädt man nun aber privat, erhalten Abonnentinnen und Abonnenten von Clyde 30 Rappen pro Kilowattstunde rückvergütet. (Zum Vergleich: Im Jahr 2022 bezahlten die Schweizer durchschnittlich 21 Rappen / Kilowattstunde). Clyde erstattet also mit 30 Rappen mehr zurück, als der Schweizer Kunde bezahlt. Daraus ergeben sich im Rahmen von sektorübergreifenden Kooperationen auch neue Geschäftsmodelle, wie beispielsweise mit interessierten Energieversorgungsunternehmen.

Martin Everts, Managing Director Energy & Mobility AG: «Die AMAG Gruppe möchte mit diesem bisher einzigartigen Angebot von Clyde den Kundinnen und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern: Mit dem Angebot reduziert die AMAG Gruppe das Risiko hinsichtlich der künftigen Strompreisentwicklung. Darüber hinaus fördern wir so auch die lokale Energieproduktion mit Photovoltaik, indem mit einem hohen Rückliefertarif die Rentabilität der Anlagen der Kundinnen und Kunden deutlich erhöht wird.»

Mit eigener Photovoltaikanlage doppelt profitieren

Noch lukrativer ist das Angebot von Clyde für Besitzer und Besitzerinnen von Eigenheimen, die eine Photovoltaikanlage installiert haben. Jede Kilowattstunde, mit der das E-Auto geladen wird, ist bei Clyde 30 Rappen wert, deutlich mehr als die heutigen Einspeisevergütungen. Eine Photovoltaikanlage wird zusammen mit einem Elektroauto von Clyde folglich deutlich schneller zu einem Renditeobjekt. Auch sparsames Fahren und Nichtausschöpfen der gebuchten Kilometerleistung werden von Clyde im gleichen Umfang mit einer Rückvergütung von 30 Rappen pro Kilowattstunde belohnt.

Helmut Ruhl, CEO der AMAG Gruppe: «Mit dem neuen Angebot von Clyde haben wir ein zukunftsorientiertes Produkt mit einem echten Mehrwert für Kundinnen und Kunden entwickelt: Elektromobilität bietet eine unvergleichbare Fahrdynamik, ist nachhaltiger und günstiger und bei uns inklusive Strom im In- und Ausland. Nun bieten wir ausserdem einen Anreiz, sparsam zu fahren und zuhause zu laden. Mit der dezentralen Stromproduktion und dem dezentralen Stromverbrauch sinken zudem die Kosten für den Ausbau der Stromnetze. Wir machen vorwärts, bieten bei Clyde ab 2024 ausschliesslich BEV an. Ausserdem sind wir auch offen für sektorübergreifende Kooperationen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung der individuellen Mobilität.» (AMAG/mc/pg)

(1) Vgl. Energie Schweiz: Gesamtkosten von Personenwagen -Total Cost of Ownership (TCO), 2023