BYD ernennt Ferdinando D’Apice zum Head of Marketing für die Schweiz

Zürich – BYD Schweiz verstärkt sein Führungsteam: Ferdinando D’Apice übernimmt ab sofort die Position des Head of Marketing. In seiner neuen Funktion verantwortet er sämtliche Marketingaktivitäten von BYD in der Schweiz.

«Mit Ferdinando D’Apice gewinnen wir einen ausgewiesenen Marketing- und Managementexperten. Er wird entscheidend dazu beitragen, die Marke BYD in der Schweiz weiter zu etablieren und unser Wachstum voranzutreiben», erklärt Dimitris Chanazoglou, Country Manager BYD Switzerland.

Ferdinando D’Apice verfügt über langjährige internationale und lokale Erfahrung in der Automobilbranche, wo er verschiedene Führungspositionen im Bereich Marketing und Kommunikation verantwortete.

BYD baut seine Marketingaktivitäten in der Schweiz mit Ferdinando D’Apice als Marketingverantwortlichem weiter aus. Ziel ist es, die Markenbekanntheit zu steigern, die Kommunikation zu stärken und ein konsistentes Markenerlebnis für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Gleichzeitig markiert die Ernennung einen weiteren wichtigen Schritt für die Umsetzung der Wachstumsstrategie im europäischen Markt und in der Schweiz. (pd/mc/pg)