BYD erstmals an der Auto Zürich

Zürich – Der Elektroautohersteller BYD ist in diesem Jahr erstmals an der Auto Zürich teil. Der aktuelle Messeauftritt umfasst die Schweizer Premiere von DENZA, der Premiummarke des Unternehmens, die Präsentation aller BYD-Modelle sowie die erstmalige Demonstration des neuen Flash Charging.

Auf der Auto Zürich zeigt BYD zum ersten Mal seine Premiummarke DENZA in der Schweiz. Im Mittelpunkt steht der DENZA Z9 GT, das Flaggschiffmodell der Marke. Es spiegelt die Werte der Marke ideal wider, indem er elegantes Design mit modernsten intelligenten Technologien und einzigartigen Funktionen vereint. Der DENZA Z9 GT wurde vom deutschen Designer Wolfgang Egger gestaltet und zeichnet sich durch klare Linien, goldene Proportionen und einen kraftvollen Auftritt aus. Das Interieur kombiniert Leder, Holz, feinste Verarbeitung und ein 128-Farben-Ambientelicht.

In der Schweiz wird der Denza Z9 GT ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sowohl als vollelektrische Version als auch als Super DM-Hybrid erhältlich sein.

Gesamte BYD-Modellpalette vor Ort

Besucherinnen und Besucher der Auto Zürich erhalten einen umfassenden Überblick über das aktuelle Modellangebot von BYD. Am Stand werden sämtliche derzeit in der Schweiz verfügbaren vollelektrischen und Hybrid-Modelle ausgestellt – vom kompakten Stadtfahrzeug bis zum leistungsstarken SUV oder Kombi-Modell.

BYD Flash Charging: die Spitze der Schnellladetechnologie

Ein weiteres Highlight ist die Schweiz-Premiere des BYD Flash Charging, mit dem das Aufladen von Elektroautos so schnell möglich ist wie nie zuvor. In nur 5 Minuten lassen sich bis zu 400 Kilometer Reichweite nachladen – das entspricht rund 2 Kilometern pro Sekunde. Ermöglicht wird diese Geschwindigkeit durch eine Ladeleistung von bis zu 1000kW. Selbst Fahrzeuge mit älteren Batteriegenerationen profitieren von einer um 20 bis 30 Prozent beschleunigten Ladezeit. Zu ausgewählten Zeiten wird die Technologie live am BYD-Stand demonstriert. (pd/mc/pg)