BYD feiert Meilenstein mit 13 Millionen produzierten New Energy Vehicles

Shenzhen – BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEV), hat als erster Automobilhersteller weltweit die Marke von 13 Millionen produzierten NEVs erreicht. Das 13-millionste produzierte Fahrzeug – ein YANGWANG U7 – rollte am 21. Juli vom Band.

Das Bestreben von BYD, seine gesamte Modellstrategie markenübergreifend auf elektrifizierte Antriebe umzustellen, entweder als reine Elektrofahrzeuge oder als Plug-in-Hybride mit DM-Technologie, findet weltweit zunehmenden Anklang bei Konsumentinnen und Konsumenten, die sich für nachhaltige Mobilität interessieren.

Drei Millionen Fahrzeuge in acht Monaten

Der Sprung von 10 auf 13 Millionen Fahrzeuge gelang in nur acht Monaten. Zum Vergleich: Für die erste Million benötigte BYD noch 13 Jahre. Im ersten Halbjahr 2025 verkaufte BYD weltweit insgesamt 2’145’954 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb, davon 470’086 Einheiten auf internationalen Märkten. Dies entspricht einem Exportwachstum von 128,5 % im Vergleich zum Vorjahr und zeigt die wachsende weltweite Präsenz von BYD.

Der YANGWANG U7 wird derzeit an Kundinnen und Kunden in ganz China ausgeliefert. Das neue Luxusmodell von BYD überzeugt mit modernster Technologie: darunter das intelligente Karosseriekontrollsystem DiSus-Z (Yunnian-Z), die e⁴-Plattform, ein horizontal gegenüberliegender Elektromotor sowie eine Hinterradlenkung. Diese fortschrittlichen Funktionen sorgen für aussergewöhnliche Leistung, hervorragende Fahrzeugstabilität, äusserst reaktionsschnelles Fahrverhalten sowie überragende Sicherheit und bieten den Fahrerinnen und Fahrern ein neues Mass an Fahrkontrolle und Komfort.

Mit YANGWANG hat BYD erfolgreich eine High-End-Submarke etabliert, die in ihren Zielsegmenten zunehmend Marktanteile gewinnt. Seit der Einführung hat YANGWANG grosse Aufmerksamkeit bei Medien und Kunden auf sich gezogen und mittlerweile mehr als 10’000 Fahrzeuge ausgeliefert. (pd/mc/pg)