BYD startet mit Kleinwagen in der Schweiz

Zürich – Der neue BYD Dolphin Surf ist ab sofort auch in der Schweiz bestellbar. Die Preise für das moderne, vollelektrische Kompaktmodell starten bei CHF 20’990.-. Auch das vollelektrische SUV ATTO 2 kommt jetzt in die Schweiz.

In der «Boost»-Variante verfügt der Dolphin Surf über einen 65 kW starken Elektromotor in Kombination mit einer 43,2 kWh Blade Batterie, die dem City-Flitzer eine Reichweite von 322 km (WLTP) ermöglichen; innerorts sind sogar 507 km erreichbar (Energieverbrauch kombiniert 9,9-15,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse: A). Mit einer DC-Ladeleistung von 85 kW beträgt die Ladezeit von 30 auf 80 Prozent 22 Minuten.

Bereits in der Basisversion «Active» weist der Dolphin Surf eine umfangreiche Sicherheits-, Komfort- und Infotainment-Ausstattung auf. Alle Modellvarianten überzeugen mit einer nahezu lückenlosen Komfort- und Technikausstattung. Standard wie bei allen BYD-Modellen ist die ultra-sichere und umweltverträgliche Blade Batterie, die weder thermisches Durchgehen kennt, noch giftige Schwermetalle enthält; für das Mehr an Platz und Sicherheit im Innenraum sorgt BYDs e-Plattform 3.0 und der 8-in-1 Elektroantrieb.

Ebenfalls serienmässig an Bord sind unter anderem ein hochmodernes Infotainment-System mit dem BYD-typischen, drehbaren 10,1 Zoll grossen Touch-Bildschirm, die intelligente «Hi-BYD»-Sprachsteuerung sowie kabelloses Android Auto und Apple CarPlay. Alle drei Model-Varianten verfügen über USB-A und USB-C Schnittstellen sowie einen schlüssellosen NFC-Zugang, der es erlaubt, das Fahrzeug mittels Smartphones oder Wearables zu öffnen und zu starten.

Monatliches Leasing ab 189 Franken

Zum Marktstart bietet BYD attraktive Leasingkonditionen für Privat- und Geschäftskunden an. Der Dolphin Surf in der Ausführung «Active» ist als Einführungsangebot beispielsweise zu einer monatliche Leasingrate Rate ab CHF 189.- (inkl. MWST.), mit einem Zinssatz von 1.49 % bei einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten erhältlich.

Alle Ausstattungsvarianten des Dolphin Surf sind in den Aussenfarben Lemon Green, Polar Night Black, Apricity White und Ice Blue erhältlich, welche wahlweise mit einer veganen Lederausstattung der Farbe Schwarz oder Grau kombinierbar sind.

Elektro-SUV ATTO 2 ab CHF 30’990.-

Der ATTO 2 richtet sich an Kundinnen und Kunden, welche die erhöhte Bodenfreiheit eines SUV wünschen und ein preiswertes Fahrzeug suchen, das optimal auf den urbanen Verkehr zugeschnitten ist. Neben den Modellen Seal, Sealion 7, Seal U DM-i und Dolphin Surf ergänzt der ATTO 2 das das wachsende Modellangebot von BYD in der Schweiz.

Der BYD ATTO 2 vereint charakteristische SUV-Designmerkmale mit kompakten Abmessungen. Er misst 4’310 mm in der Länge, 1’830 mm in der Breite und 1’675 mm in der Höhe. Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt er mit einem grosszügigen Raumangebot im Segment der kleinen SUV. Unter anderem hilft sein vergleichsweiser langer Radstand von 2’620 mm dabei, das Platzangebot im Inneren zu vergrössern.

Das grosszügige Platzangebot des ATTO 2 reicht vom Fahrgastraum bis in den Kofferraum. Im Heckbereich stehen 400 Liter zur Verfügung und wächst bei umgeklappter Rückbank auf bis zu 1’340 Liter Fassungsvermögen inklusive eines ebenen Ladebodens.

Der ATTO 2 ist mit einer Blade-Batterie mit 45,12 kWh Kapazität ausgestattet, die zum ersten Mal in einem kompakten BYD-Modell in Cell-to-Body-Bauweise (CTB) eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren ist die Batterie vollständig in das Fahrzeugchassis integriert, wobei die obere Abdeckung der Batterie als Boden für den Fahrgastraum dient. Das spart Platz und sorgt für eine aussergewöhnliche hohe Karosseriesteifigkeit.

Der Frontmotor des ATTO 2 leistet 130 kW (177 PS) und stellt 290 Nm Drehmoment bereit. So beschleunigt das vorderradangetriebene SUV in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Die 45,12 kWh grosse Blade-Batterie sorgt für eine kombinierte WLTP-Reichweite von 312 km, im Stadtverkehr schafft der ATTO 2 sogar bis zu 463 km.

Über den 65-kW-DC-Lader lässt sich die Batterie in 37 Minuten von 10% auf 80% ihrer Kapazität laden; in 28 Minuten gelingt der Ladeprozess von 30% auf 80%. Serienmässig verfügt der BYD ATTO 2 über ein 11-kW-AC-Lader, der die Batterie in fünfeinhalb Stunden von Null auf 100 Prozent bringt. (mc/pg)

