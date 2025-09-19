BYD startet Vertriebspartnerschaft mit der Fila Groupe SA und Steffen Garage AG

Zürich – BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, stärkt seine Präsenz in der Schweiz durch neue Vertriebspartnerschaften mit der Fila Groupe SA und der Steffen Garage AG. Beide Partner sind seit vielen Jahren feste Grössen im Schweizer Fahrzeughandel und erweitern mit ihrer regionalen Verankerung und Servicekompetenz das wachsende Händlernetz von BYD.

Ab sofort werden neu BYD-Modelle an den Standorten der Fila Groupe SA in Biel, La Chaux-de-Fonds und Neuenburg sowie in der Steffen Garage AG in Remetschwil im Aargau erhältlich sein. Die Verkaufsstellen bieten Fahrzeugverkauf, Beratung sowie umfassende Aftersales-Services. Damit setzt BYD seine Markteintrittsstrategie in der Schweiz konsequent fort, die auf starke regionale Partner und ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz setzt.

«Die Partnerschaft mit der Fila Groupe SA und der Steffen Garage AG ermöglicht uns, BYD in wichtigen Regionen der Schweiz zu verankern. Beide Unternehmen stehen für Kundennähe und langjährige Erfahrung – entscheidende Faktoren für unseren weiteren Marktausbau», erklärt Dimitris Chanazoglou, Country Manager BYD Schweiz. (pd/mc)