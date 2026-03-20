BYD treibt flächendeckenden Ausbau seines Händlernetzes in der Schweiz voran

Baar – BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, baut sein Händlernetz in der Schweiz weiter aus. Neue Partnerbetriebe wurden im Februar und im laufenden Monat März eröffnet, weitere folgen im Verlauf des Frühjahrs und im Herbst.

Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in allen Landesteilen und erweitert die Verfügbarkeit seiner Fahrzeuge sowie Services. Mit den bestehenden und neuen Standorten kommt BYD auf insgesamt 26 Partnerbetriebe. Davon 9 in der Romandie, 15 in der Deutschschweiz und 2 im Tessin. Geplant sind bis Ende Jahr 50 Partnerbetriebe.

«Wir erweitern laufend unsere landesweite Präsenz und bringen die technologische Kompetenz von BYD noch näher zu unseren Kundinnen und Kunden in der gesamten Schweiz. Unser Fokus bleibt klar: erstklassige Kundenerlebnisse, starke lokale Verankerung und nachhaltiges, langfristiges Wachstum – stets an der Seite unserer offiziellen Partner», sagt Dimitris Chanazoglou, Country Manager BYD Schweiz.

Zu den im Februar und März eröffneten Standorten gehören:

Garage Oberlin AG in Freienbach (SZ)

Garage Martin Müller AG in Niederurnen (GL)

By My Car in Meyrin (GE) und Gland (VD)

Harmony New Energy Auto Service Swiss GmbH in Petit-Lancy (GE) sowie in Schlieren (ZH)

Schloss-Garage Winterthur AG in Winterthur (ZH)

Garage Stahel AG in Oberaach (TG)

Bühler R. AG in Neuenegg (BE)

Weitere Partnerbetriebe starten im April:

Auto Kämpf AG in Heimberg (BE)

Elojul’s SA (Autocorner Gruppe) in Romanel-sur-Lausanne (VD)

Keigel AG in Basel (BS) und Pratteln (BL)

Zünd MobilCenter AG in Widnau (SG)

Ein zusätzlicher Standort der City-Garage AG in St. Gallen (SG) ist für September vorgesehen.

(mc/pg)