BYD: Verkaufsstart für den neuen Kompakt-SUV ATTO 2 DM-i in der Schweiz

Zürich – BYD erweitert sein Modellportfolio in der Schweiz: Ab sofort ist der neue ATTO 2 DM-i bei allen Schweizer Handelspartnern bestellbar und online konfigurierbar. Der kompakte SUV markiert mit der innovativen Super Hybrid DM-Technologie einen Meilenstein bei der Effizienz und bietet eine kombinierte Reichweite von bis zu 1’000 Kilometern. Der offizielle Schweizer Launch ist für Februar 2026 geplant.

Mit dem ATTO 2 DM-i bringt BYD seine wegweisende Dual-Mode-Technologie (DM-i) in das strategisch wichtige Segment der Kompakt-SUVs. Das Modell wurde gezielt für eine Kundschaft entwickelt, welche die Vorzüge der Elektromobilität im Alltag schätzt und gleichzeitig bei Langstrecken auf maximale Flexibilität setzt.

Die Highlights des BYD ATTO 2 DM-i:

Intelligente Super Hybrid DM-Technologie: Das System setzt auf einen primär elektrischen Antrieb. Dies garantiert das unmittelbare, kraftvolle Ansprechverhalten eines Elektroautos.

Hohe elektrische Reichweite: Mit bis zu 90 km rein elektrischer Reichweite (WLTP) lässt sich der Grossteil der täglichen Fahrten lokal emissionsfrei absolvieren.

Souveräne Gesamtreichweite: In Kombination mit dem Benzinmotor, der als hocheffizienter Generator fungiert, erzielt das Fahrzeug eine kombinierte Reichweite von bis zu 1’000 km.

Herausragende Effizienz: Der gewichtete kombinierte Verbrauch liegt bei 1.8 l/100 km.

Funktionales SUV-Design: Auf einer Länge von 4,33 Metern bietet der ATTO 2 DM-i ein modernes Design, eine hochwertige Kabine und ein flexibles Kofferraumvolumen von bis zu 1’335 Litern.

«Der BYD ATTO 2 DM-i ist konsequent auf die Bedürfnisse von Schweizer Autofahrerinnen und -fahrern ausgerichtet. Er vereint das elektrische Fahrerlebnis mit der nötigen Flexibilität für Langstrecken und bietet modernste Sicherheitsstandards in einem kompakten, alltagstauglichen Format», sagt Dimitris Chanazoglou, Country Manager von BYD Schweiz.

Markteinführung und Verfügbarkeit

Interessenten können ihr Fahrzeug ab sofort über den Online-Konfigurator auf der Website von BYD Schweiz individuell zusammenstellen oder direkt bei den 16 Schweizer Handelspartnern bestellen. Die ersten Auslieferungen und Probefahrten werden zum offiziellen Launch im Februar 2026 erwartet. Der neue ATTO 2 DM-i ist in der Ausführung Active ab CHF 29’990.– und in der Version Boost ab CHF 32’990.– erhältlich (inkl. MwSt.).

Weitere Informationen und Konfiguration unter: https://www.byd.com/de-ch/hybrid-fahrzeuge/atto-2-dm-i (BYD/mc/hfu)