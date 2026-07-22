DENZA startet den Aufbau seines Vertriebs- und Servicenetzes in der Schweiz

Baar – DENZA, die technologieorientierte Premium-Marke des BYD-Konzerns, gibt die Ernennung ihrer ersten offiziellen Handelspartner in der Schweiz bekannt und startet damit den Aufbau ihres Vertriebs- und Servicenetzes im Vorfeld der Markteinführung Ende August 2026. Die Partner sind bereits operativ tätig und bieten Kundinnen und Kunden umfassende Verkaufs- und Aftersales-Services nach den hohen Standards des Premiumsegments.

Das Netzwerk wird in den kommenden Monaten schrittweise ausgebaut und begleitet die Weiterentwicklung der Marke auf dem Schweizer Markt.

Mit einer Modellpalette, die anspruchsvolles Design, fortschrittliche Technologien und hohe Performance vereint, bereitet sich DENZA darauf vor, eine neue Interpretation der Premium-Mobilität auf den Schweizer Markt zu bringen. Die ersten Handelspartner nehmen bereits Vorbestellungen für die beiden Modelle entgegen, mit denen die Marke in der Schweiz debütiert: den Shooting Brake DENZA Z9GT sowie den Premium-Van DENZA D9.

«Die Schweiz ist für DENZA ein strategisch wichtiger Markt. Mit der Ernennung unserer ersten Handelspartner bauen wir ein Vertriebs- und Servicenetz auf, das unseren Kundinnen und Kunden ein Premium-Erlebnis bietet, das den Werten unserer Marke entspricht. In den kommenden Monaten werden wir unsere Präsenz in der Schweiz im Hinblick auf die offizielle Markteinführung Ende des Sommers weiter ausbauen», sagt Dimitris Chanazoglou, Country Manager BYD und DENZA.

Die ersten offiziellen DENZA Handelspartner in der Schweiz sind:

Harmony New Energy Auto Service Swiss GmbH in Schlieren (ZH) und in Petit-Lancy (GE)

City Garage AG in St. Gallen (SG)

Das DENZA Vertriebs- und Servicenetz wird in den kommenden Monaten mit weiteren Handelspartnern in den wichtigsten Regionen der Schweiz kontinuierlich erweitert und schafft damit die Grundlage für das weitere Wachstum der Marke.

Die Markteinführung von DENZA in der Schweiz ist Teil der europäischen Expansionsstrategie der Marke. Nach dem Europadebüt im Frühjahr 2026 bringt DENZA seine Philosophie «Technology Drives Elegance» in das Premiumsegment und verbindet technologische Innovation, hohe Verarbeitungsqualität und europäisch inspiriertes Design. (DENZA/mc/hfu)