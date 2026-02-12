Der neue BYD ATTO 3 EVO: Mit Allradantrieb, bis zu 510 km Reichweite und 220 kW DC-Ladeleistung

Zürich – BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), präsentiert den neuen ATTO 3 EVO. Das vollelektrische Familien-SUV überzeugt mit starker Elektromotor-Leistung, hoher Reichweite, schnellem Laden und einer umfangreichen Serienausstattung. Der ATTO 3 EVO wird in zwei Ausführungen erhältlich sein. Der offizielle Schweizer Verkaufsstart ist für März 2026 geplant.

Der ATTO 3 EVO setzt neue Massstäbe in seinem Segment und richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ein komfortables, hochwertig verarbeitetes, flexibles und technologisch fortschrittliches SUV mit hoher Reichweite suchen – ideal für die Anforderungen des Alltags.

Stella Li, Executive Vice President von BYD, sagt: «Der ATTO 3 EVO zeigt, welch grossen Entwicklungsschritt wir als Marke gemacht haben. Wir haben unsere Innovationen im Bereich Elektromobilität und unsere neuesten Technologien in ein umfangreiches Gesamtpaket gebündelt. Das Ergebnis ist ein weiteres herausragendes Modell in diesem Segment – leistungsstark, effizient und vollgepackt mit praktischen Funktionen. Es ist nicht bloss ein Auto. Es ist ein BYD!»

Neueste e-Platform 3.0 sowie Hinter- und Allradantrieb

Der ATTO 3 EVO nutzt das volle Potenzial der neuesten Generation der von BYD selbst entwickelten e-Platform 3.0 und erzielt damit signifikante technische Fortschritte im Vergleich zu übrigen elektrischen Familienfahrzeugen. Die Hinterachse besteht ausserdem aus einer Fünflenker-Konstruktion, was für höchste Fahrdynamik sorgt.

Der ATTO 3 EVO ist in zwei Ausführungen erhältlich und überzeugt damit mit einem bewusst übersichtlichen Angebot an Versionen. Beide verfügen über eine grosse Batteriekapazität von 74,8 kWh sowie über eine schnelle DC-Ladeleistung von bis zu 220 kW. Grundlage dafür ist eine hochmoderne 800-Volt-Elektroarchitektur, die eine Ladung von 10 auf 80 % in nur 25 Minuten ermöglicht.

Die hinterradangetriebene Ausführung Design ist mit einem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse ausgestattet, der 313 PS (230 kW) und 380 Nm Drehmoment liefert. Damit beschleunigt der ATTO 3 EVO in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er erreicht eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 510 Kilometern.

Die allradgetriebene Ausführung Excellence besitzt einen zusätzlichen Elektromotor an der Vorderachse und kommt so auf eine Leistung von 449 PS (330 kW) sowie 560 Nm Drehmoment. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 3,9 Sekunden – einzigartig im Segment der vollelektrischen Familien-SUVs. Gleichzeitig bietet auch diese Version eine überzeugende kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 470 Kilometern.

Beide Ausführungen des ATTO 3 EVO setzen sich zudem mit einer höheren Anhängelast von bis zu 1’500 Kilogramm (gebremst) von ihren Wettbewerbern ab. Hinzu kommt die Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) von BYD, mit der externe Geräte mit einer Leistung von bis zu 3 kW geladen werden können.

Die e-Platform 3.0 nutzt die von BYD entwickelte Blade Battery, die das besonders langlebige und sichere Lithiumeisenphosphat (LFP) als Kathodenmaterial verwendet. Im ATTO 3 EVO – ebenso wie im SEALION 7 und im SEAL – wird diese mithilfe der Cell-to-Body-Technologie verbaut, bei der die Batteriezellen direkt in die Fahrzeugstruktur integriert sind. Das sorgt für eine erhöhte Torsionssteifigkeit sowie für eine effiziente Raumausnutzung, da der Fahrzeugboden des Passagierraums zugleich die Oberseite der Batterie bildet.

Design für höchste Alltagstauglichkeit

Der BYD ATTO 3 EVO bietet kompakte Aussenabmessungen (4’455 mm Länge, 1’875 mm Breite, 1’615 mm Höhe, Radstand 2’720 mm) und profitiert dank der e-Platform 3.0-Architektur von einer effizienteren Raumausnutzung, die seine Flexibilität im Alltag weiter steigert. Das markante SUV-Design zeichnet sich durch Front- und Heckstossfänger, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine klare Seitenlinie mit schlanken Seitenschwellern sowie einen sportlichen Dachspoiler aus.

Die optimierte Plattformarchitektur ermöglicht ein grosses Ladevolumen: Der Kofferraum fasst 490 Liter und lässt sich bei umgeklappter Rücksitzbank auf bis zu 1’360 Liter erweitern. Zusätzlich verfügt der ATTO 3 EVO über einen Frunk unter der Fronthaube mit einem Nutzvolumen von 101 Litern – ideal für Einkäufe oder die Aufbewahrung von Ladekabeln.

Im Innenraum überzeugt der Fahrerbereich mit einem grosszügigen Raumgefühl. Möglich macht dies die Verlagerung des Schalthebels von der Mittelkonsole an die Lenksäule. Hinzu kommen ein neu gestaltetes 8,8-Zoll-Vollinstrumentenpanel, hochwertige Materialien im gesamten Innenraum sowie eine umfangreiche Ausstattungsliste. Diese umfasst Technologien, die üblicherweise höheren Fahrzeugklassen vorbehalten sind – darunter ein Head-up-Display und sogar beheizbare Rücksitze.

Herausragende Technologien ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Der ATTO 3 EVO überzeugt mit einem Technologieniveau, das in der Klasse der vollelektrischen Familien-SUVs Massstäbe setzt.

Ein Highlight ist das neueste BYD-Infotainmentsystem mit einem 15,6-Zoll-Bildschirm – dem grössten Touchscreen in diesem Segment. Das System integriert Google-Funktionen wie Google Maps, den Google Play Store mit einer Auswahl fahrzeugoptimierter Apps sowie Google Assistant. Ergänzt wird dies durch einen KI-gestützten Sprachassistenten, der auf einem cloudbasierten Large Language Model (LLM) basiert und komplexe Sprachbefehle in natürlicher Sprache versteht.

BYDs zahlreiche kundenorientierte Technologien begleiten jede Fahrt, darunter NFC-Zugang per Smartphone oder Wearable, leistungsstarkes kabelloses Smartphone-Laden, eine dezente Ambientebeleuchtung im Innenraum sowie die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Mit V2L lassen sich externe Geräte mit Strom versorgen oder aufladen – von Lichterketten und Kaffeemaschinen über Luftkompressoren bis hin zu tragbaren Grills. Eine ideale Lösung für aktive Lebensstile, die von vielen Kundinnen und Kunden auch als praktische Stromquelle direkt vor dem eigenen Zuhause genutzt wird.

Neben den Vorteilen der Cell-to-Body-Konstruktion, die eine verbesserte Crash-Performance ermöglicht, verfügt der ATTO 3 EVO über ein umfassendes Paket an Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen. Dazu zählen sieben Airbags (Fahrer- und Beifahrerairbag, vorderer Mittelairbag, vordere Seitenairbags sowie seitliche Vorhangairbags), Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Querverkehrswarnung vorne und hinten, Totwinkelassistent, Spurhaltesystem, Kollisionswarnung vorne und hinten, Verkehrszeichenerkennung sowie intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung.

Umfangreiche Serienausstattung mit innovativen Features

Der ATTO 3 EVO verfügt über zwei Ausstattungsvarianten. Die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Versionen liegen in Leistung, Performance und dem Antrieb. Sowohl die Ausführung Design als auch Excellence bieten eine grosszügige Serienausstattung, die den Segment-Standard deutlich übertrifft.

Die hinterradangetriebene Ausführung Design ist serienmässig unter anderem mit einem 8,8-Zoll-Vollinstrumentenpanel, einem 15,6-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem, vier USB-C-Anschlüssen (2 × 60 W, 2 × 18 W), kabellosem Smartphone-Laden mit integrierter Kühlung, Front- und Heckparksensoren inklusive 360°-Kamerasystem, Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), einer effizienten Wärmepumpe, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, elektrisch verstellbaren und beheizbaren Vordersitzen sowie einer Ambientebeleuchtung im Innenraum ausgestattet.

Neben Allradantrieb und gesteigerter Performance erweitert die Version Excellence die Ausstattung um ein Head-up-Display, beheizbare Rücksitze sowie ein Panorama-Glasschiebedach mit elektrischem Sonnenschutz. Damit bietet sie ein Ausstattungsniveau, das in diesem Segment seinesgleichen sucht.

Beide Versionen des ATTO 3 EVO sind in sechs Aussenfarben sowie mit zwei Innenraumfarbvarianten erhältlich.

Der ATTO 3 EVO wird ab März in beiden Ausführungen in der Schweiz bestellbar sein und der offizielle Launch ist für Ende März geplant. (BYD/mc/hfu)

Weitere Informationen zu BYD Auto finden Sie unter www.byd.com



