Der Renault 5 ist Schweizer Auto des Jahres 2025

Urdorf – Eine 15-köpfige Fachjury, die sich aus Expertinnen und Experten zum Thema Auto und Mobilität zusammensetzt, hat den Renault 5 E-Tech electric mit 18,9% der Jury-Punkte Schweizer Auto des Jahres 2025 gewählt. Insgesamt standen 36 Modelle zur Wahl, aus denen die Jury 10 Finalisten bestimmt hatte.

Die Jury überzeugte «das Gesamtpaket aus kompakten Abmessungen, pfiffigen Details à la française und drei Motorversionen zwischen 95 und 150 PS. Vollvernetzung und emissionsfreie Antriebe, aber nostalgisches Feeling – so wird E-Mobilität emotional.»

Der Renault 5 überzeugte auch in der Publikumswahl – in der 44 Modellneuheiten teilnahmen – einerseits durch sein gelungenes retro-futuristisches Design, das klar an die Ikone aus den 70er Jahren erinnert, aber vor allem auch durch seine Fahrdynamik und Technik, inklusive Multimediaystem mit Google-Integration sowie dem digitalen Avatar Reno, unterstützt durch Chat-GPT. Der Renault 5 E-Tech electric erreichte den 2. Platz in der Publikumswahl mit 6,3% der Punkte, die die rund 10’000 Teilnehmende vergeben hatten.

Renault 5 – Wiedergeburt einer Ikone

Mit seinem auffälligen Design, das die Merkmale des Originalmodells klar wiedererkennen lässt, wird der Renault 5 E-Tech electric zweifelsohne die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nicht zuletzt auch aufgrund der modernen Proportionen, seiner 18-Zoll-Räder und der poppigen Farben.

Das auf der Elektroplattform AmpR Small entwickelte Auto bietet ein lebendiges Fahrerlebnis und ermöglicht einen elektrischen Lebensstil mit Technologien, die in diesem Segment neue Massstäbe setzen: eine präzise Lenkung mit extrem kurzer Lenkübersetzung, 26 Fahrassistenzsysteme inkl. autonomes Fahren Level 2, situationsabhängige Geschwindigkeitsregelung und Personalisierung der Assistenzsysteme durch den MySafety Button. Die Ladestopp-Planung mit Batterie-Vorkonditionierung und Google-Navigation sowie Innenraumtemperatur-Regelung durch Wärmepumpe erhöhen den Komfort.

Mit dem 150 PS-Motor und der grossen 52-kWh-Lithium-Ionen-Batterie mit NMC-Kathode (NickelMangan-Kobalt) beträgt die WLTP-Reichweite des Renault 5 bis zu 410 Kilometer. Sein geringes Gewicht von nur 1450 kg, sein tiefer Schwerpunkt, die hohe Agilität durch die Mehrlenker-Hinterachse und sein kleiner Wendekreis von 10,3m erhöhen den Fahrspass.

Die Montage des nachhaltig produzierten R5 (aus 26,4% Recyling-Materialien aus der Kreislaufwirtschaft) und der Batterien erfolgt im Werk Douai, in Frankreich, dem Produktionsstandort des ursprünglichen Renault 5. (pd/mc/pg)