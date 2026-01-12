Elektrischer Mercedes CLA zum «Car of the Year 2026» gekürt

Brüssel – Der neue elektrische Mercedes-Benz CLA ist von der European Car of the Year-Jury im Rahmen der Brüsseler Automobilmesse in Belgien zum «Car of the Year 2026» gewählt worden. Er vereint beeindruckendes Design, fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und dynamische Performance.

Der CLA ist das intelligenteste und flexibelste Mercedes‑Benz Modell aller Zeiten, schreibt der Automobilhersteller in einer Mitteilung. Er setze neue Massstäbe in Intelligenz, Effizienz und Design. Mit seinem Betriebssystem MB.OS und der nächsten Generation von MBUX, unterstützt durch KI, biete der neue CLA ein müheloses, intuitives Fahrerlebnis.

Seine vollelektrische Variante bietet eine Reichweite von bis rund 800 Kilometern. Wenn geladen werden muss, ermöglicht die 800-Volt-Technologie in zehn Minuten bis zu 325 Kilometer neue Reichweite.

Der CLA ist seit Mitte 2025 in Europa erhältlich und kommt bald auch in den USA und vielen weiteren Ländern auf den Markt. Bereits jetzt erweist er sich als ausserordentlich erfolgreich: Die internationale Medienresonanz verleiht ihm zusätzlichen Auftrieb, die Kundennachfrage reicht bereits weit in die zweite Jahreshälfte 2026 hinein. (mc/pg)