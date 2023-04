Elektroauto-Anteil steigt in diesem Jahr auf 20 %

Paris – Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos werden in diesem Jahr einen weiteren Rekord erreichen und ihren Anteil am gesamten Automarkt auf fast ein Fünftel erhöhen, wie die Internationale Energieagentur IEA errechnet hat. Dies führt zu einem tiefgreifenden Wandel in der Automobilindustrie, der auch Auswirkungen auf den Energiesektor, insbesondere den Erdölsektor, hat.

Der aktuelle Global Electric Vehicle Outlook der IEA zeigt, dass im Jahr 2022 weltweit mehr als 10 Millionen Elektroautos verkauft wurden und dass der Absatz in diesem Jahr voraussichtlich um weitere 35 % auf 14 Millionen steigen wird. Dieses explosionsartige Wachstum bedeutet, dass der Anteil der Elektroautos am gesamten Automarkt von rund 4 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2022 gestiegen ist und nach den neuesten IEA-Prognosen in diesem Jahr weiter auf 18 % steigen wird.

«Elektrofahrzeuge sind eine der treibenden Kräfte in der neuen globalen Energiewirtschaft, die sich rasch entwickelt – und sie bewirken einen historischen Wandel in der Automobilindustrie weltweit», sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.

EV verändern den Status quo

«Die Trends, die wir beobachten, haben erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage. Der Verbrennungsmotor ist seit über einem Jahrhundert konkurrenzlos, aber Elektrofahrzeuge verändern den Status quo. Bis 2030 werden sie den Bedarf an mindestens 5 Millionen Barrel Öl pro Tag vermeiden. Autos sind nur die erste Welle: elektrische Busse und Lastwagen werden bald folgen.

Die überwältigende Mehrheit der bisher verkauften Elektroautos konzentriert sich auf drei Märkte – China, Europa und die Vereinigten Staaten. Spitzenreiter ist China, wo im Jahr 2022 60 % der weltweiten Elektroautoverkäufe getätigt wurden. Mehr als die Hälfte aller Elektroautos auf den Strassen der Welt werden heute in China verkauft. Europa und die Vereinigten Staaten verzeichneten beide ein starkes Wachstum mit einem Absatzanstieg von 15 % bzw. 55 % im Jahr 2022.

In Indien und Indonesien hat sich der Absatz von Elektroautos im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht, wenn auch von einer niedrigen Basis aus, und in Thailand hat er sich mehr als verdoppelt. Der Anteil der Elektroautos am Gesamtabsatz stieg in Thailand auf 3 % und in Indien und Indonesien auf 1,5 %.

Anteil von 60% bei Neuverkäufen bis 2030

Ehrgeizige politische Programme in den grossen Volkswirtschaften werden den Marktanteil von Elektrofahrzeugen in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus voraussichtlich weiter erhöhen. Bis 2030 soll der durchschnittliche Anteil von Elektroautos an den Gesamtverkäufen in China, der EU und den Vereinigten Staaten auf rund 60 % steigen.

Die Trends haben auch positive Auswirkungen auf die Batterieproduktion und die Lieferketten. In dem neuen Bericht wird hervorgehoben, dass die angekündigten Projekte zur Herstellung von Batterien mehr als ausreichen würden, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bis zum Jahr 2030 im Szenario «Netto-Null-Emissionen bis 2050» der IEA zu decken. Die Produktion ist jedoch nach wie vor stark konzentriert, wobei China den Handel mit Batterien und Komponenten dominiert und seinen Anteil an den weltweiten Exporten von Elektroautos im vergangenen Jahr auf über 35 % gesteigert hat. (mc/pg)

