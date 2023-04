JUICE BOOSTER 3 air bekommt erneut Gratis-Upgrade

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, verleiht dem JUICE BOOSTER 3 air mit dem neuesten Release der App j+ pilot weiteren Schub. Die neuen Features – Freigabe der Ladekupplung über den JUICE BOOSTER 3 air, die genaue Abrechnung der Ladevorgänge und die Belegfunktion bieten unvergleichlichen Komfort für E-Mobilisten.

Umständliche Handgriffe am Fahrzeugcockpit gehören dank des JUICE BOOSTER 3 air jetzt der Vergangenheit an: Um die Ladekupplung nach Beendigung des Ladevorgangs von der Ladebuchse zu lösen, genügt ab sofort ein Knopfdruck am Stecker des JUICE BOOSTER 3 air.

Ladekupplung per Knopfdruck entriegeln

Die Funktion „Ladekupplung entriegeln“ kann über den entsprechenden Menüpunkt in der App j+ pilot aktiviert werden. Diese brandneue Funktion gesellt sich zu den bereits bekannten Nutzungsmöglichkeiten der Multifunktionstaste am JUICE CONTROLLER, der komfortablen Bedieneinheit im fahrzeugseitigen Typ-2-Stecker und kann genauso einfach individuell konfiguriert werden. Insgesamt sind folgende Optionen möglich: Änderung der Ladeleistung, Freischaltung per RFID oder Laden ohne Freischaltfunktion, Entriegelung der Ladekupplung zum Beenden des Ladevorgangs per Knopfdruck oder alternativ per RFID.

Die Entriegelungsfunktion per Knopfdruck ist durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung gegen unbefugtes Ausstecken gesichert. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist, dass das Fahrzeug aufgeschlossen ist. Diese Funktion wurde bereits mit Modellen verschiedener Fahrzeughersteller getestet. Einige wenige Fahrzeuge, die nicht den gängigen Standards entsprechen, erlauben jedoch auch das Entriegeln der Ladekupplung ohne vorangehendes Aufsperren des Fahrzeugs. Für diesen Fall ist ist die Option „Entriegeln der Ladekupplung per RFID“ vorgesehen. Die App weist Nutzer darauf hin, nach dem Einschalten der Funktion „Ladekupplung entriegeln“, einen Test durchzuführen.

Lastmanagement und Ladepriorisierung

Die App ermöglicht auch ein einfaches Pooling mehrerer Booster zu einer Lastmanagement-Gruppe, in der der verfügbare Strom gleichmässig oder priorisiert auf alle ladenden Fahrzeuge verteilt wird. Auch das ist direkt über den j+ pilot möglich. Verwaltungen von Mehrparteienhäusern, die eine grössere Investition in eine fixe Installation scheuen, können so schnell eine smarte, zukunftsfähige Lösung für die Bewohner realisieren.

Auch gewerbliche Fahrzeugflotten können mit dem JUICE BOOSTER 3 air rasch, unkompliziert mit einem bedarfsorientierten Ladepark inklusive Flottenmanagement (über die App j+ pilot) ausgestattet werden. Alle Ladestationen, die sich in dem Verbund befinden, können zentral über die App gesteuert werden.

Businesslösung: Genaue Abrechnung und Fahrtenbuch

Die flexible Lösung ist eine ebenbürtige Alternative zu fixen Wandladestationen. Wird der JUICE BOOSTER 3 air in Kombination mit j+ pilot Aussendienstmitarbeitern zur Verfügung gestellt, die sowohl beruflich als auch privat unterwegs sind, können diese durch das integrierte Fahrtenbuch viel Zeit sparen.

Mit der Belegfunktion kann die Ladehistorie als CSV-Datei exportiert und dem Arbeitgeber zur Spesenabrechnung ausgehändigt oder der Steuererklärung beigelegt werden. Nach Deutsch und Englisch ist die App ab sofort auch in Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar.

Neue Funktionen des j+ pilot:

Ladekupplung entriegeln per Knopfdruck: Bei sämtlichen BEV-Modellen kann der Ladestecker durch Drücken der Taste am JUICE CONTROLLER freigegeben werden, ohne dass eine Entriegelung im Fahrzeug-Cockpit notwendig ist. Getestet wurde die Funktion an den folgenden Fahrzeugmodellen: Aiways U5, Fiat 500e, Genesis GV60 Premium, Kia EV6, Opel Corsa e, Peugeot 2008e, Peugeot 208e, Renault Zoe, Smart EQ, Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model Y, VW ID3, VW ID4, VW ID Buzz.

Belegfunktion: Das Fahrtenbuch mit einer Komplettauswertung aller Fahrten und Ladevorgänge kann als CSV-Datei exportiert werden.

Verfügbare Sprachen: Der j+ pilot ist nun in fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Fahrzeuge: Aktuell können Modelle von Audi, BMW, Citroën, DS, Ford, Honda, Mini, Opel, Peugeot, Tesla, Vauxhall und VW mit der App verbunden werden. Laufend werden neue Fahrzeugmodelle in die App aufgenommen und getestet.

j+ pilot

JUICE BOOSTER 3 air