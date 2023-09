Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Zaptec verdoppelt Produktionskapazität

Zürich – Zaptec, Hersteller von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kündigt signifikante Kapazitätserhöhungen für die Produktion an. Eine neue deutsche Produktionsstätte spielt eine entscheidende Rolle für das Ziel des Unternehmens, die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und somit auch die flächendeckende Ladeinfrastruktur dafür zu decken.

«Unsere mögliche Kapazität hat sich im Vergleich zur Produktion im zweiten Quartal verdoppelt», sagt Peter Bardenfleth-Hansen, CEO von Zaptec. «Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach unserer Heimladestation ‘Zaptec Go’ und ein wichtiger Bestandteil der internationalen Wachstumsstrategie von Zaptec.»

Innerhalb weniger Jahre hat sich Zaptec zu einem weltweit führenden Hersteller smarter Ladesysteme für Elektroautos entwickelt. «Das rekordverdächtige Wachstum, das wir derzeit erleben, ist das Ergebnis unserer Fähigkeit, uns kontinuierlich an herausfordernde Marktbedingungen anzupassen. Wir sind erfolgreich, weil wir die klare Strategie haben, Qualität und Sicherheit zu bieten. Wir freuen uns sehr über die volle Auslastung unserer Produktion in Deutschland», so Bardenfleth-Hansen.

Optimierung der Lieferzeiten

Die strategische Entscheidung, die Produktion mit Sanmina in Deutschland zu etablieren, dient der Optimierung der Lieferzeiten für alle Märkte von Zaptec. Mit ihrer zentralen Lage ermöglicht die Produktion in Deutschland dem Unternehmen, Kunden in ganz Europa – und damit auch in der Schweiz – effizient zu bedienen.

Zaptec Schweiz CEO Florian Kienzle freut sich über die neu gewonnenen Kapazitäten im Nachbarland: «Die Kontinuität kurzer Lieferzeiten ist auch für Schweizer Kunden ein grosses Plus, denn die Nachfrage steigt auch hierzulande. Wir können dank unserem Produktionspartner Sanmina von einer skalierbaren Produktion profitieren, um noch schneller auf den Markt zu reagieren. Sanmina ist ein professioneller und erfahrener Lieferant mit deutscher Präzision, der unser Qualitäts- und Werteverständnis teilt.» (mc/pg)

Zaptec