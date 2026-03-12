BYD überwindet die letzten Hürden der Elektrifizierung mit der Blade Battery 2.0 und FLASH Charging

BYD, der weltweit tätige Hersteller von New Energy Vehicles (NEV), ist bereit, die letzten Hürden für eine wirklich breite Verbreitung der Elektromobilität zu überwinden. Möglich machen dies die eigens entwickelte FLASH-Charging-Technologie, die über einen einzelnen Anschluss bis zu 1’500 kW Ladeleistung liefert, sowie die zweite Generation der ikonischen Blade Battery.

Zusammen ermöglichen die beiden neuen Technologien bemerkenswerte Ladegeschwindigkeiten, unabhängig von den Bedingungen. Eine Aufladung von 10 % auf 70 % dauert nur etwa fünf Minuten, während 10 % auf 97 % lediglich neun Minuten benötigt. Selbst bei Temperaturen von −30 °C, die normalerweise zu einer drastischen Reduktion der Ladegeschwindigkeit führen würden, kann der FLASH Charger eine Blade Battery 2.0 in nur 12 Minuten von 20 % auf 97 % aufladen. Auch die Blade Battery selbst ermöglicht längere Distanzen mit einer einzigen Ladung: Dank einer um 5 % erhöhten Energiedichte sind nun Reichweiten von über 1.000 km möglich (gemäss chinesischem CLTC-Effizienztest).

Die neuen Technologien sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit von BYD, basierend auf umfangreichen Untersuchungen zu den Hürden, die Konsumentinnen und Konsumenten bei der rein elektrischen Mobilität sehen. Trotz der bemerkenswerten Fortschritte bei der Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in den wichtigsten Neuwagenmärkten weltweit bleibt eine Tatsache bestehen: Die meisten Käufer von Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor schenken der Grösse des Kraftstofftanks kaum Beachtung. Bei Elektroautos hingegen konzentrieren sich viele Kundinnen und Kunden stark auf Batteriekapazität und Reichweite – und sind teilweise sogar bereit, erhebliche Aufpreise für nur wenige zusätzliche Kilometer Reichweite zu bezahlen.

Wang Chuanfu, Vorsitzender und Präsident von BYD, betonte heute bei einer Präsentation in China, dass die Branche die weiterhin bestehenden Herausforderungen langsamer Ladegeschwindigkeiten und einer schwachen Ladeleistung bei niedrigen Temperaturen lösen müsse, wenn auch die verbleibenden Verbraucherinnen und Verbraucher den Schritt zur Elektromobilität vollziehen sollen.

Blade Battery 2.0 – Schnelleres Laden, mehr Reichweite, zusätzliche Sicherheit

Entwickelt während sechs Jahren intensiver Forschung bildet die zweite Generation der BYD Blade Battery die Grundlage für die neuesten Durchbrüche beim FLASH Charging. Bei herkömmlichen Batterien gelten schnelles Laden und eine hohe Energiedichte oft als technische Zielkonflikte. BYD hat diesen jedoch gelöst, indem die Energiedichte um fünf Prozent erhöht und gleichzeitig die Ladegeschwindigkeit deutlich gesteigert wurde.

Um dies zu erreichen und gleichzeitig Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten, hat BYD das „FlashPass“ Ion Transport System entwickelt, das die Möglichkeiten von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) neu definiert.

Es basiert auf drei zentralen technologischen Durchbrüchen:

„Flash-Release“-Kathode: Eine richtungsoptimierte Architektur mit Partikeln unterschiedlicher Grössenebenen ermöglicht eine besonders dichte Packung sowie eine schnelle Deinterkalation.

„Flash-Flow“-Elektrolyt: Eine durch KI-gestützte Präzisionsoptimierung entwickelte Zusammensetzung sorgt für eine hohe Ionenleitfähigkeit und eine besonders schnelle Ionenbeweglichkeit.

„Flash-Intercalate“-Anode: Eine mehrdimensionale Struktur für die Lithium-Einlagerung schafft die Voraussetzungen für eine 360°-3D-Hochgeschwindigkeits-Interkalation von Lithium-Ionen.

Zusammen führen diese Technologien zu einem deutlich reduzierten Innenwiderstand und verringern die Wärmeentwicklung bereits an der Quelle.

Weitere Innovationen in der Anode, die eine hochdurchsatzfähige Elektroden-Neustrukturierung sowie Graphitpartikel aufweist, die senkrecht zur Elektrodenebene ausgerichtet sind, reduzieren den Transportwiderstand der Lithium-Ionen und ermöglichen eine gleichmässige, schnellere Interkalation – wodurch nicht nur die FLASH-Charging-Leistung sichergestellt wird, sondern auch die Erhöhung der Energiedichte um 5 %.

Die Blade Battery 2.0 verfügt über eine bahnbrechende Solid Electrolyte Interphase (SEI)-Schicht, eine zentrale Komponente jeder Lithium-Ionen-Batterie. Die Lösung von BYD nutzt molekulare Ingenieurtechnik und makroskopische Struktur­optimierung, um gleichzeitig ultradünn, für eine höhere Ionenleitfähigkeit, und zugleich sehr dicht zu sein, um chemische Stabilität zu gewährleisten. Zudem verfügt sie über eine dynamische Selbstreparatur-Technologie, um das Gleichgewicht zwischen „dünn und dennoch stark“ zu erreichen.

Die technischen Fortschritte bei Energiedichte und Ladegeschwindigkeit gehen nicht zulasten von Sicherheit oder Langlebigkeit. Tatsächlich hat die Blade Battery 2.0 eine Reihe neuer Benchmark-Sicherheitsbewertungen bestanden, darunter den weltweit ersten gleichzeitigen FLASH-Charging- und Nail-Penetration-Test, bei welchem es selbst nach 500 FLASH-Charging-Zyklen kein Thermal Runaway, kein Rauch und kein Feuer entstand. Die Blade Battery 2.0 bestand zudem einen Thermal-Runaway-Test nach einem erzwungenen Kurzschluss von vier Zellen gleichzeitig, ohne Feuer oder Explosion, selbst bei Temperaturen von über 700 °C.

Einschränkungen des Stromnetzes überwinden

Darüber hinaus bringt die Blade Battery 2.0 eine Verbesserung der Haltbarkeit von LFP-Batterien; im Vergleich zur ursprünglichen Blade Battery ist die gesamte Kapazitätsdegradation um 2,5 % reduziert.

Die zweite zentrale Komponente von BYDs technologischem Durchbruch beim Laden ist der FLASH Charger, der über einen einzelnen Anschluss (Spezifikation für den chinesischen Markt) bis zu 1.500 kW liefern kann und zugleich über ein einzigartiges T-förmiges Überkopfdesign verfügt, das viele der weniger attraktiven Aspekte des Ladevorgangs beseitigt.

BYD hat in ganz China bereits 4.239 FLASH-Charging-Stationen installiert (Stand: 5. März 2026) und erwartet, bis Ende dieses Jahres 20.000 Stationen in Betrieb zu haben.

Um diesen Umfang und die Geschwindigkeit des Ausbaus an sehr unterschiedlichen Standorten zu ermöglichen, wird die Station mit einem Energiespeichersystem mit ultraschneller Entladung kombiniert, das hilft, Einschränkungen des Stromnetzes zu überwinden. Es nutzt eine Batterie, die mit geringerer Geschwindigkeit geladen wird und sowohl als Energiespeicher zur Vermeidung von Netzüberlastungen als auch als Leistungsverstärker für Hochleistungsladen dienen kann.

Herkömmliche Ladestationen werden häufig dafür kritisiert, umständlich und wenig hygienisch zu sein – unter anderem aufgrund schwerer Stecker und Kabel, die durch den Kontakt mit dem Boden leicht verschmutzen oder nass werden können. Der FLASH Charger begegnet diesen Herausforderungen mit einem T-förmigen Design, das die entsprechenden Komponenten von potenziellen Verunreinigungen fernhält. Gleichzeitig erleichtern ein leichterer Stecker sowie ein kabelgeführtes System mit Rollen- und Schienenmechanismus das Anschliessen des Fahrzeugs deutlich – unabhängig davon, an welcher Stelle sich der Ladeanschluss befindet.

Das erste Fahrzeug für europäische Kundinnen und Kunden, das mit FLASH Charging und der Blade Battery 2.0 ausgestattet ist, wird der DENZA Z9GT sein – der Flaggschiff-Shooting Brake Grand Tourer der Premium-Marke von BYD. Die endgültigen Spezifikationen der europäischen Version des Fahrzeugs werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

BYD hat sich zudem verpflichtet, seine FLASH-Ladestationen weltweit verfügbar zu machen. Weitere Details zum internationalen Rollout werden zu gegebener Zeit kommuniziert. (BYD/mc/hfu)