Sinken die Preise für gebrauchte Elektroautos im Jahr 2025 weiter?

Zürich – Die Anzahl der Neuzulassungen für reine Elektrofahrzeuge ist 2024 um 12,7 %, während das Angebot auf dem Occasionsmarkt bei AutoScout24 stabil blieb. Ein steigendes Fahrzeugangebot und neue CO2-Vorgaben könnten 2025 den Gebrauchtwagenmarkt prägen und die Preise für Elektrofahrzeuge weiter unter Druck setzen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil inserierter Elektrofahrzeuge auf AutoScout24 um 1 % gestiegen und lag 2024 bei 5 % aller angebotenen Fahrzeuge. Der Anteil der inserierten Fahrzeuge mit Hybridantrieb ist um 3 % gewachsen und liegt nun bei 12 %. «Wir sehen auf unserer Plattform eine Verschiebung hin zu einer breiteren Angebotspalette, die den Bedürfnissen umweltbewusster Konsumentinnen und Konsumenten gerecht wird», erklärt Alberto Sanz de Lama, Managing Director von AutoScout24. In den Kantonen Zürich, St. Gallen und Aargau wurden im vergangenen Jahr am meisten Elektrofahrzeuge ausgeschrieben. Vorne mit dabei: das Tesla Model 3, dicht gefolgt vom Škoda Enyaq iV und dem VW ID.3.

Elektrofahrzeuge und SUVs dominieren

Trotz des Aufschwungs bei Elektro- und Hybridfahrzeugen dominieren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Markt. Auf AutoScout24 entfielen im Jahr 2024 rund 56 % der Inserate auf Benziner (-3 %) und 26 % (-2 %) auf Diesel. Im Vergleich zum Vorjahr wurden über 19’000 zusätzliche SUVs inseriert, was deren anhaltende Beliebtheit in der Schweiz bestätigt. Ein Blick auf die Top-Modelle zeigt, dass der VW Golf und der Škoda Octavia weiterhin Spitzenreiter bei den Suchanfragen waren. Der Audi A4 und A3 hingegen verzeichneten leicht sinkende Beliebtheit, während Modelle wie der BMW X1 und X3 sowie der Toyota Yaris an Popularität gewannen.

Elektrofahrzeuge werden erschwinglicher

Generell sind die Preise für inserierte Fahrzeuge auf AutoScout24 im Jahr 2024 um rund 1 % gestiegen. Gebrauchte batteriebetriebene Elektroautos wurden durchschnittlich um 12 % günstiger, Mild-Hybride um 7 %, Plug-in-Hybride um 2 % und Voll-Hybride um 1 %. “Elektro- und Hybridfahrzeuge sind zwar in der Anschaffung teurer, unterliegen aber stärkeren Preisrückgängen; vor allem im Vergleich mit Benzinern”, analysiert Matthias Bischof, Director Business Customers bei AutoScout24.

Prognose zu Angebot und Nachfrage

Die coronabedingten Lieferengpässen sind überwunden. Bischof geht davon aus, dass es 2025 ein Überangebot an Gebrauchtwagen geben wird. «Hersteller wollen den Absatz ankurbeln und mehr Fahrzeuge auf den Markt bringen», sagt er. Die Senkung der CO2-Zielwerte ab 2025 von 118 auf 93,6 g CO2 pro Kilometer setze Importeure und Händler unter Druck, mehr Autos mit alternativen Antrieben zu verkaufen. Um Käuferinnen und Käufer zu überzeugen, könnten viele Händler Rabatte anbieten. Dies werde auch die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt weiter drücken, da mehr Autos verfügbar sein würden. (pd/mc/pg)