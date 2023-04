Tesla senkt Verkaufspreise in der Schweiz

Austin – Tesla-Chef Elon Musk hatte vor einigen Wochen günstigere Elektroautos in Aussicht gestellt. Die Kosten für künftige Fahrzeuggenerationen sollten um die Hälfte sinken. Nun kündigt der US-Konzern tiefere Preise für Schweizer Käufer an.

Tesla senke «in zahlreichen europäischen Märkten» erneut seine Preise, teilte der Elektroautobauer mit Sitz in Austin (Texas) am Freitag mit. In der Schweiz betreffe dies sämtliche Varianten des Model 3, Model Y Performance und Model Y mit Heckantrieb sowie die Derivate von Model S und X.

Die Preissenkungen liegen je nach Modell zwischen 3000 und 10’000 Franken. «Unsere Mission bei Tesla ist es, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen», hiess es dazu in dem Communiqué. Der Schlüssel dafür liege in der Transformation zu günstigeren Massenserienfahrzeugen.

Starke Konkurrenz in China

In China hatte Tesla Anfang Jahr im wichtigen Markt China seine Preise aufgrund von Verkaufsproblemen das zweite Mal innert weniger Monate gesenkt. In dem Land muss sich der Konzern zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Immerhin: Tesla schafft es als einziger ausländischer Hersteller in die Rangliste den zehn meistverkauften Elektroautos in China. (awp/mc/pg)