Vaudoise und EKZ schliessen Rahmenvertrag im Bereich E-Mobilität ab

Lausanne – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen geht eine exklusive Partnerschaft mit dem Zürcher Energieversorger EKZ ein. EKZ wird zukünftig in allen Gebäuden, die im Besitz der Vaudoise sind, eine Ladeinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge planen, umsetzen und betreiben. Langfristig werden so rund 2000 Parkplätze mit einer schlüsselfertigen Ladestation ausgestattet.

Im Zuge einer Ausschreibung hat die Gruppe Vaudoise Versicherungen den Zürcher Energieversorger EKZ für die Stromzufuhr zu ihren Innenparkplätzen ausgewählt. Die Vaudoise ist Eigentümerin eines Immobilienparks im Wert von CHF 1,6 Milliarden mit fast 2000 Parkplätzen. Langfristig möchte sie in allen Gebäuden Ladestationen zur Verfügung stellen.

Die EKZ-Ladelösung sorgt für eine ausgeglichene Verteilung des in einem Gebäude verfügbaren Stroms. Die Parkplätze werden vorrangig interessierten Mieterinnen und Mietern zugewiesen.

Einfache und effiziente Nutzung

Dank der EKZ-Lösung besteht für die Mieterinnen und Mieter kein Bedarf, auf externe Ladestationen auszuweichen. Die Fahrzeuge können ohne Aufwand und ganz entspannt an der eigenen Adresse aufgeladen werden. Dies geschieht über einen persönlichen Zugangsbadge oder die EKZ-Lade-App. «Mit der EKZ-Ladelösung stellen wir der Vaudoise ein Gesamtpaket zur Verfügung: Wir übernehmen Planung, Umsetzung und Betrieb der Ladeinfrastruktur. Der Betrieb beinhaltet die Fernwartung, das Monitoring, die Direktabrechnung sowie eine 24/7-Servicehotline für die Mieterschaft», so Tobias Keel, Leiter New Business bei EKZ. Die Mieterinnen und Mieter werden im Laufe der Projektumsetzung kontaktiert und die Gebäude über die nächsten Jahre mit den Ladestationen ausgestattet. (Vaudoise/mc/pg)