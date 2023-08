Mysthera Therapeutics erhält 3.5 Mio. USD Startkapital von Forty51 Ventures

ÜBER MYSTHERA THERAPEUTICS

Die Mysthera Therapeutics AG wurde 2023 von Forty51 Ventures in Basel, Schweiz, gegründet. Mysthera verfolgt einen erstklassigen therapeutischen Ansatz und plant, die Behandlungslandschaft für Autoimmunkrankheiten neu zu gestalten. Die Hemmung der PIM-Kinase moduliert auf einzigartige und selektive Weise die Funktion von Immunzellen in verschiedenen Zelllinien, die mit komplexen Krankheiten in Verbindung stehen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst PIM-Kinase-Inhibitoren im präklinischen Stadium, die von Inflection Biosciences Ltd. einlizenziert wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mystheratx.com.



ÜBER FORTY51 VENTURES

Forty51 Ventures ist eine in Basel ansässige Risikokapitalgesellschaft, deren Kernstrategie auf Unternehmensgründungen und Frühphaseninvestitionen in der Biotechnologie mit geografischem Schwerpunkt auf der Schweiz, Frankreich und Deutschland ausgerichtet ist. Forty51 Ventures führt und leitet frühe Finanzierungsrunden (Seed und Series A) seines wachsenden Portfolios, das sowohl akademische als auch Pharma/Biotech-Spin-outs umfasst. https://forty51ventures.com/