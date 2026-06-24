Swico ICT Index Q3 2026: Die Branche bleibt auf Wachstumskurs

Zürich – Nach einem Dämpfer im zweiten Quartal kehrt die Zuversicht in die Schweizer ICT-Branche zurück: Der Swico ICT Index steigt um 3.3 auf 109.5 Punkte und liegt damit wieder klar im Wachstumsbereich. Alle vier ICT-Segmente befinden sich über der 100-Punkte-Marke.

Das konjunkturelle Umfeld ist momentan nicht einfach: Globale Verwerfungen und der unklare Einfluss von KI prägen die Wirtschaft. Die Stimmung bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist nicht euphorisch. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Schweizer ICT-Branche robust und zuversichtlich. Die Unternehmen rechnen mehrheitlich mit steigenden Umsätzen, einer stabileren Auftragslage und einer insgesamt verbesserten Geschäftssituation.

Wachstum in schwierigem Umfeld

Diese positive Entwicklung wird vor allem vom Segment IT-Technology getragen, welches sich deutlich erholt und klar an der Spitze liegt. Auch IT-Services legt zu und stabilisiert sich im Wachstumsbereich. Dieses Wachstum entsteht weiterhin in einem Umfeld, das von Vorsicht und Unsicherheit geprägt ist.

«Der erneute Anstieg des ICT-Index ist ein erfreuliches Signal. Die Branche zeigt sich widerstandsfähig und findet nach dem schwächeren zweiten Quartal wieder zu mehr Zuversicht zurück», sagt Giancarlo Palmisani, Leiter Verbandsdienstleistungen bei Swico.

Was ist mit der Software los?

Im Software-Segment ist ein moderater Rückgang auf 107.3 Punkte zu beobachten – auch dieses Segment liegt klar über der Wachstumsgrenze. Die Gründe für die leichte Abschwächung sind nicht eindeutig. Es zeichnet sich aber ab, dass der Einsatz und der Nutzen von künstlicher Intelligenz in der Software-Branche noch sehr schwer einzuschätzen sind. Viele Unternehmen investieren stark, stellen aber gleichzeitig fest, dass sich daraus nicht immer direkte Umsätze generieren lassen.

Kosten- und Margendruck bleiben hoch

Über alle Segmente hinweg bleibt der Druck auf Kosten und Margen eine grosse Herausforderung. Steigende Personal- und Betriebskosten sowie intensiver Wettbewerb verlangen effiziente Geschäftsmodelle und ein klarer Fokus auf Profitabilität.

Die Segmente im Überblick

T-Technology (122.1 Punkte, +24.4): Das Segment erholt sich deutlich vom schwachen Vorquartal und führt die ICT-Branche klar an. Steigende Umsätze, eine dynamischere Auftragslage und eine zunehmende Investitionstätigkeit prägen die Entwicklung.

Das Segment erholt sich deutlich vom schwachen Vorquartal und führt die ICT-Branche klar an. Steigende Umsätze, eine dynamischere Auftragslage und eine zunehmende Investitionstätigkeit prägen die Entwicklung. IT-Services (109.5 Punkte, +3.8): IT-Services stabilisiert sich und entfernt sich wieder von der Wachstumsgrenze. Umsatz und Auftragseingang wachsen weiter, gleichzeitig bleibt der Druck auf Margen und Kosten bestehen.

IT-Services stabilisiert sich und entfernt sich wieder von der Wachstumsgrenze. Umsatz und Auftragseingang wachsen weiter, gleichzeitig bleibt der Druck auf Margen und Kosten bestehen. Software (107.3 Punkte, –3.1): Das Segment bleibt klar im Wachstumsbereich, verliert jedoch leicht an Dynamik. Die Nachfrage entwickelt sich weiterhin positiv, während Investitionen und Erwartungen vorsichtig eingeschätzt werden.

Das Segment bleibt klar im Wachstumsbereich, verliert jedoch leicht an Dynamik. Die Nachfrage entwickelt sich weiterhin positiv, während Investitionen und Erwartungen vorsichtig eingeschätzt werden. Consulting (106.4 Punkte, –0.5): Consulting bleibt stabil im Wachstum, zeigt aber eine leichte Abschwächung. Zurückhaltende Investitionsentscheide und verzögerte Projektvergaben prägen das Umfeld.

Consulting bleibt stabil im Wachstum, zeigt aber eine leichte Abschwächung. Zurückhaltende Investitionsentscheide und verzögerte Projektvergaben prägen das Umfeld. Consumer Electronics (100.7 Punkte, –6.4): Die Branche bleibt knapp im Wachstumsbereich, verliert jedoch an Rentabilität. Steigende Kosten, Preisdruck und eine schwache Konsumstimmung belasten die Entwicklung.

Die Branche bleibt knapp im Wachstumsbereich, verliert jedoch an Rentabilität. Steigende Kosten, Preisdruck und eine schwache Konsumstimmung belasten die Entwicklung. Imaging | Printing | Finishing (80.5 Punkte, –23.9): Nach dem Vorquartalsanstieg folgt ein deutlicher Rückschlag. Sinkende Nachfrage, steigende Kosten und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit drücken den Index klar unter die Wachstumsgrenze.

Ausblick

Mit einem Indexwert nahe 110 bleibt die ICT-Branche klar auf Wachstumskurs. Für die kommenden Monate bleibt entscheidend, wie Unternehmen die Balance zwischen Innovation und wirtschaftlichem Erfolg meistern. Die Voraussetzungen sind intakt: Die Nachfrage bleibt grundsätzlich stabil, und die Branche bestätigt ihre Rolle als zentrale Treiberin der digitalen Transformation in der Schweiz. (pd/mc/pg)







Ausblick

Mit einem Indexwert nahe 110 bleibt die ICT-Branche klar auf Wachstumskurs. Für die kommenden Monate bleibt entscheidend, wie Unternehmen die Balance zwischen Innovation und wirtschaftlichem Erfolg meistern. Die Voraussetzungen sind intakt: Die Nachfrage bleibt grundsätzlich stabil, und die Branche bestätigt ihre Rolle als zentrale Treiberin der digitalen Transformation in der Schweiz. (pd/mc/pg)