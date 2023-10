30 Jahre Orell Füssli Kramhof

Zürich – Im November 1993 öffnete Orell Füssli Kramhof an der Füsslistrasse 4 in Zürich erstmals seine Türen. Die Filiale beherbergt auf vier Etagen und knapp 2’000 Quadratmetern Fläche über 120‘000 Artikel und ist ein begehrter Ort des Verweilens, Schmökerns und Begegnens. Sie ist nicht nur eine der grössten Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG, sondern mit 30 Jahren auch eine der ältesten. Der Standort unweit der Bahnhofstrasse bietet ausserdem das schweizweit umfangreichste Angebot an englischsprachiger Literatur an.

«Wir blicken glücklich und stolz zurück auf 30 Jahre voller Lesefreude, inspirierender Geschichten und die Verbundenheit durch Bücher in einem wunderschönen, historischen Gebäude. Der Kramhof ist ein Ort, an dem Literaturbegeisterte aufgrund des ausserordentlichen Sortiments voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Es ist aber auch ein Ort, an dem man der Hektik der Bahnhofstrasse entfliehen und sich auf vier Etagen inspirieren lassen kann», so Sabine Haarmann, Filialleiterin Orell Füssli Kramhof.

Um dieses bedeutende Jubiläum angemessen zu feiern, lädt Orell Füssli Kramhof vom 25. bis 28. Oktober 2023 zu einer Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Attraktionen wie das «Winning Wheel», das «Harry Potter Glücksrad» und erfrischende Drinks an der «Cüplibar» freuen. Speziell zum Jubiläum wurde der Rolltreppenbereich begrünt und sorgt von nun an im Kramhof für eine noch schönere Atmosphäre und ein angenehmes Klima. Im Treppenhaus vom Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss gibt es eine kleine Ausstellung mit dem Titel «Der Kramhof – damals und heute». Anhand historischer Bilder wird die Geschichte des Gebäudes veranschaulicht. Jedes 30. Buch, das während der Jubiläumstage im Kramhof über den Ladentisch geht, bekommen Kundinnen und Kunden geschenkt.

Ein breites Sortiment und ein einzigartiger Bookshop

Mit einer beeindruckenden Sortimentsvielfalt ist Orell Füssli Kramhof eine wahre Schatzkammer der Literatur. Neben der umfassenden Auswahl an Belletristik, Sach- und Reisebüchern sowie sorgfältig ausgewählten buchnahen Zusatzartikeln, beheimatet die Buchhandlung ausserdem den renommierten Orell Füssli The Bookshop. Der grosse Kinderbuchbereich bietet jungen Bücherfreundinnen und -freunden reichlich Lesestoff. (Orell Füssli/mc/ps)

Jubiläums-Programm im Kramhof vom 25. bis 28. Oktober 2023

Abendveranstaltungen

Mittwoch, 25. Oktober, 20.30 Uhr

«Gutenachtgeschichten für Verliebte»

Lesung mit Alex Capus, Fine Degen & Ramona Ganzoni

Donnerstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr

«Krimi, Anekdoten und mehr»

Gespräch mit Petra Ivanov & Gabriela Kasperski

Freitag, 27. Oktober, 20.30 Uhr

«Portrait auf grüner Wandfarbe», Lesung mit Elisabeth Sandmann

Samstag, 28. Oktober, 20.30 Uhr

«System und Irrtum», Lesung mit Frank Urbaniok

Aktionen und Angebote

Cüplibar

Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Oktober, jeweils von 13.00 – 18.00 Uhr

Cüplibar sowie süsse und salzige Snacks im 3. Obergeschoss

Drinks to Enjoy

Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Oktober, jeweils 13.00 – 18.00 Uhr

Alkoholfreie Drinks im 2. Obergeschoss

Winning Wheel

Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Oktober, jeweils von 09.00 – 20.00 Uhr im Erdgeschoss

Täglich ein Gutschein im Wert von CHF 300.-

Jeder Versuch ein Treffer: Rabatte in Form von sofort einlösbaren Gutscheinen

Harry Potter Glücksrad

Samstag, 28.Oktober 13.00 – 16.00 Uhr, 1. Obergeschoss