ABB übernimmt Netcontrol und stärkt damit Angebot im Bereich Netzautomation

Zürich – ABB übernimmt das finnische Unternehmen Netcontrol mit rund 100 Mitarbeitern. Dadurch stärke man das Angebot im Bereich Automation von Stromverteilungsnetzen für Energieversorger, teilte der Schweizer Konzern am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, wenn die Behörden zustimmen. Finanzielle Details würden nicht bekannt gegeben, schrieb ABB weiter. Verkäufer von Netcontrol mit Sitz in Helsinki sei der schwedische Private-Equity-Fonds Procuritas Partners.

Wegen der steigenden Stromnachfrage und des Wachstums von erneuerbarer Energie stünden die Verteilnetze unter Druck. Stromversorger müssten deshalb ihre Netze digitalisieren und automatisieren, um sie stabil, belastbar und flexibel zu halten, hiess es. Netcontrol biete hier Automatisierungslösungen an.

Nach Abschluss der Transaktion würden die Produkte und Dienstleistungen von Netcontrol in das Portfolio der ABB-Division Distribution Solutions integriert und über deren globale Vertriebskanäle angeboten, schrieb ABB. Damit könne Netcontrol seine Technologie und Expertise noch mehr Energieversorgern und Industriekunden anbieten. (awp/mc/ps)