AMAG Leasing AG emittiert einen Green Bond mit einem Gesamtvolumen von CHF 180 Millionen

Cham – Die AMAG Leasing AG hat erfolgreich einen Green Bond im Volumen von 180 Millionen Franken mit einer Laufzeit von 3,3 Jahren emittiert.

Unter der Federführung der UBS AG und der Zürcher Kantonalbank konnte die AMAG Leasing AG eine weitere festverzinsliche Anleihe erfolgreich am Schweizer Kapitalmarkt platzieren. Der Green Bond hat ein Volumen von CHF 180 Mio., einen Coupon von 1.6% p.a. und eine Laufzeit von 3,3 Jahren. Das angestrebte Emissionsvolumen konnte innert kurzer Zeit erfolgreich platziert werden. (pd/mc)