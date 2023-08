Andermatt Swiss Alps präsentiert neuen Geschäftsführer für «The Chedi»

Andermatt – Das Tourismus-Unternehmen Andermatt Swiss Alps (ASA) hat in Jörg Arnold einen neuen Geschäftsführer für das Luxushotel «The Chedi Andermatt» gefunden. Er übernimmt den Posten per 1. Oktober 2023 von Jean-Yves Blatt. Gleichzeitig übernimmt er die Leitung für die Hotels der Swiss Alps-Gruppe.

Der gebürtige Urner verfüge über 35 Jahre Führungserfahrung im internationalen Tourismus und Hotelgeschäft, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er während 22 Jahren im Hotel Storchen in Zürich tätig, ab 2006 als Geschäftsführer, sowie ab 2020 zusätzlich als Geschäftsführer der Fünf-Sterne-Hotels Widder in Zürich und Alex in Thalwil. Gleichzeitig ist er im Verwaltungsrat der Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Zudem war er Vorstandsmitglied bei Schweiz Tourismus, wie es heisst.

Das «The Chedi Andermatt» wird Arnold gemäss der Mitteilung als General Manager direkt führen. Zusätzlich leite er im Auftrag von Orascoms Hotel Management als «Cluster Director Hotels Andermatt» die Business Area mit den Hotels «The Chedi Andermatt», «Radisson Blu Reussen» und den Ferienwohnungen «Andermatt Alpine Apartments». Die Eröffnung eines ebenfalls dazugehörenden dritten Hotels sei für 2027/28 geplant. (awp/mc/ps)