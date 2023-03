Andermatt – Im Herbst/Winter 2024 bekommt die IGNIV-Familie Zuwachs: Andreas Caminada eröffnet ein Sharing-Restaurant im neuen Dorfteil Andermatt Reuss: «IGNIV by Andreas Caminada».

In Andermatt Reuss erstellt die Andermatt Swiss Alps AG bis Ende 2024 die Retail- und Gastronomiezone an der Furkagasse. Erster Ankermieter ist der Bündner Gastronom und Dreisternekoch Andreas Caminada, der sein IGNIV-Konzept nach Andermatt bringt. Er ergänzt damit das bereits hochstehende Gourmetangebot in Andermatt mit einem weiteren Leuchtturm.

Fantasievolle Gerichte zum Teilen, regional verwurzelt und weltoffen zugleich

Das neue «IGNIV» zelebriert dabei ihr bewährtes Konzept. Der rätoromanische Name für «Nest» steht für entspannte Wohlfühlmomente mit Familie und Freunden – und ein vielfältiges Menü, das zum Teilen in die Tischmitte serviert wird. Die zeitgemässe Küche wird von Andreas Caminadas kulinarischer Philosophie geprägt: Auf Basis seiner Geschmackswelt kreieren die jeweiligen IGNIV-Küchenchefs fantasievolle Gerichte zum Teilen, regional verwurzelt und weltoffen zugleich.

Baubeginn im August

Mit rund 60 Sitzplätzen im Fine-Dining-Bereich und der Bar soll das neue Restaurant in der Hochsaison an sieben Tagen, in der übrigen Zeit an fünf Tagen pro Woche zum Dinner geöffnet sein. Der Baubeginn für das Apartmenthaus ist für August 2023 geplant. Dann wird auch der Name bekanntgegeben. Jedes Haus in Andermatt Reuss verfügt über eine eigenständige Architektur mit individuellem Innendesign.

Elementar für das IGNIV-Erlebnis ist jeweils auch das eigens von Interieur Designerin Patricia Urquiola geschaffene Nestambiente, welches jedem Gourmetnest einen ganz eigenen Charakter verleiht. In Andermatt wird Patricia Urquiola erstmals nicht nur das Restaurant gestalten, sondern auch die Verantwortung für das Innendesign der 17 Luxus-Wohnungen – davon drei 3,5 Zimmer Mezzanin-Wohnungen und 14 3,5 Zimmer-Wohnungen – übernehmen. (mc/pg)

