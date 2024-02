Andermatt Swiss Alps: Patricia Urquiola und Andreas Caminada bringen ihre Visionen nach Andermatt

Andermatt – Einzigartig, unverwechselbar und kosmopolitisch – Patricia Urquiola, weltbekannte Designerin und Architektin und der Sternekoch Andreas Caminada bringen ihre gemeinsame Vision nach Andermatt Reuss. Das neue Haus Maya ist die Verbindung von Stil und Geschmack.

Patricia Urquiola ist visionär und ausgezeichnet, unter anderem als «Designer of the Decade» von den zwei Magazinen Home und Häuser sowie «Designer of the Year» von Wallpaper, Ad Spain, Elle Decor International und Architektur und Wohnen Magazine. Ihr Stil ist unverwechselbar und von zeitgenössischem Minimalismus. Sie kombiniert Texturen mit Farben und Muster und fügt raffinierte Beleuchtungseffekte hinzu, um in den Räumen eine einzigartige Atmosphäre zu erzeugen.

Ihre Zusammenarbeit mit dem gefeierten Sternekoch Andreas Caminada hat sich bewährt. Alle IGNIV-Restaurants im In- und Ausland wurden zusammen mit Urquiola konzipiert. Caminada hat drei Michelin-Sterne und 19 GaultMillau-Punkte. Er ist der Meinung, dass das Essen geteilt werden sollte, auch in der gehobenen Spitzengastronomie. IGNIV ist rätoromanisch und bedeutet Nest. Die kreativen Gerichte sind zum Teilen mit Freunden und Familie und bieten so ein aussergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. IGNIV-Restaurants gibt es in Bad Ragaz, Zürich und Bangkok, ab Dezember auch in Andermatt im Parterre des Apartmenthaus Maya.

Apartmenthaus Maya

Im Haus Maya entstehen 14 Apartments und 3 Penthouses. Jede Wohnung ist zwischen 105m2 bis 138 m2 gross. Der Kamin im Wohnzimmer ist in eine Wand aus grünem SalvanStein eingebettet. Die Eichenschränke und Fischgratparkettböden sorgen für eine natürliche Wärme. Dank den raumhohen Fenstern und den Loggias sind die Räume lichtdurchflutet. Urquiola verlieh ihnen ihren charakteristischen, unverwechselbaren Stil, von Farbtupfern bis hin zu massgefertigten und kuratierten Möbeln. Das Haus Maya wird Ende Dezember 2024 zur Übergabe und Eröffnung des IGNIV-Restaurants bereit sein. (mc/pg)