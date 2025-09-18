Ascom ernennt Michael Reitermann zum Interim-CEO

Baar – Beim Kommunikationsspezialisten Ascom kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. CEO Nicolas Vanden Abeele verlässt das Unternehmen nach knapp vier Jahren wegen einer neuen beruflichen Herausforderung, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Interimistisch übernimmt nun Michael Reitermann den CEO-Posten. Er ist seit 2020 Mitglied des Ascom-Verwaltungsrats. Parallel dazu wurde laut den Angaben eine interne wie externe Suche für einen neuen CEO aufgesetzt.

Reitermann ist gemäss Communiqué seit mehr als 25 Jahren im Bereich Medizintechnik und Life Sciences tätig, unter anderem als CEO verschiedener Einheiten von Siemens Medical Sciences und hohen Managementaufgaben bei Siemens Healthineers. Er lebt in den USA und verfügt über eine deutsch-amerikanische doppelte Staatsbürgerschaft.

Zu einer Veränderung kommt es auch im Verwaltungsrat. So soll Laurent Dubois an der nächsten Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählt werden. Er ist seit 2020 Mitglied des Gremiums und soll nun die Aufgabe von Valentin Chapero Rueda übernehmen. Der Verwaltungsrat soll gleichzeitig von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert werden. (awp/mc/ps)