Axpo übernimmt Startup LINIA

Baden – Per 1. April 2024 hat Axpo die Software-Firma LINIA übernommen. Die Übernahme ermöglicht Axpo ein einzigartiges Full-Service-Angebot im Dienstleistungsbereich der automatisierten Stromnetzinspektion und den Zugang zu neuen Märkten.

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten Axpo und LINIA bei der automatisierten Befliegung von Stromleitungen und Datenauswertung zusammen. Nun hat Axpo das Unternehmen per 1. April 2024 übernommen. LINIA wird in den kommenden Monaten in die Tochtergesellschaft Axpo Grid integriert, um den Kunden einen noch besseren Service aus einer Hand anzubieten. Axpo unterstreicht mit dieser Transaktion ihre Ambitionen als Anbieterin von innovativen Lösungen und ihr Engagement im Startup-Bereich in der Schweiz. Die Marke LINIA bleibt auch nach der Übernahme erhalten und wird gegenüber den Kunden weiterverwendet. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Keyvan Shokoofh, Head of Sales & Market bei Axpo Grid sagt: «Mit der Übernahme von LINIA als ausgewiesene Spezialistin in der automatisierten Stromnetzinspektion erweitern wir unser Lieferumfang und erreichen eine einzigartige Produkttiefe.»

Lorenzo Arizzoli-Bulato, LINIA-Mitgründer und Geschäftsführer, ergänzt: «Die nun noch engere Zusammenarbeit mit einer dynamischen und innovativen Akteurin wie Axpo bietet ideale Voraussetzungen, die LINIA-Software und -Dienstleistungen weiterzuentwickeln und zu vermarkten.»

LINIA ist ein vor sechs Jahren gegründetes Schweizer Startup. Mit integrierten Softwarelösungen ermöglicht LINIA einen digitalisierten Inspektionsprozess, der die Inspektionsqualität, -geschwindigkeit und -sicherheit bedeutend erhöht und dabei die Kosten und CO2-Emissionen reduziert. (Axpo/mc/hfu)