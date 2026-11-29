Bern – Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider will nach dem Nein zur Mehrwertsteuer-Erhöhung für die AHV bei der anstehenden AHV-Reform 2023 über die Bücher gehen. Sie wolle sich alle Optionen offenhalten, und es gebe keine Tabus, sagte sie am Sonntag.

«Die Lage ist ernst», umschrieb Baume-Schneider in Bern vor den Medien die drohende Situation des AHV-Fonds. Wegen der Mehrausgaben von zunächst 4 Milliarden Franken und ab 2035 geschätzt 5 Milliarden Franken im Jahr werde der Fonds ab 2027 unter das gesetzliche Minimum sinken und 2035 noch die Hälfte der Kosten decken können.

Sie sei zuversichtlich, dass eine Lösung für die Stabilisierung des wichtigen Sozialwerks gefunden werde, sagte Baume-Schneider. Im ersten Quartal 2027 werde sie mit dem der Bundesrat eine Auslegeordnung vornehmen, um die Leitlinien für die AHV-Reform 2030 vorlegen.

Dabei würden die Leistungen der AHV und auch deren Einnahmen einbezogen, kündigte Baume-Schneider an. Alle Optionen müssten auf den Tisch, und alle Möglichkeiten müssten ausgelotet werden. Oberste Priorität des Bundesrats sei eine stabile AHV.

Zu Journalistenfragen, ob nun ein höheres Rentenalter – dieses Element enthält die bisher skizzierte AHV-Reform ab 2030 nicht -, höhere Lohnbeiträge oder ein höherer Bundesbeitrag an die AHV kämen, wollte sich Baume-Schneider noch nicht festlegen.

Es sei zu früh für Prioritäten, sagte sie. Die AHV müsse als Ganzes betrachtet werden. Der Bundesrat werde eine Diskussion führen, und sie wolle auch Parteien und Verbände einbeziehen, kündigte die Bundesrätin an. Die Botschaft zur AHV-Revision werde 2027 vorliegen. Das Parlament müsse seine Verantwortung wahrnehmen. (awp/mc/pg)