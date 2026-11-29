Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Ablehnung der unbefristeten Mehrwertsteuererhöhung zur teilweisen Finanzierung der 13. AHV-Rente. Dieses Nein verhindert eine zusätzliche Belastung für die KMU und die Bevölkerung. Der Bundesrat muss dem Parlament nun rasch eine echte Strukturreform der AHV vor­legen, die die Finanzierung der 13. AHV-Rente einbezieht.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte beim Normalsatz hätte nur rund ein Drittel der Kosten der 13. AHV-Rente gedeckt, ohne das finanzielle Gleichgewicht der AHV dauerhaft wiederherzustellen. Sie hätte den Konsum belastet und die Unternehmen mit einer schwächeren Nachfrage konfrontiert. Zudem werden die Margen unter Druck geraten, soweit sie die Erhöhung nicht vollständig über ihre Preise weitergeben können.

«Es muss Schluss sein mit immer neuen Zusatzfinanzierungen, die es ermöglichen, Reformen aufzuschieben. KMU und Bevölkerung können nicht unbegrenzt weiter belastet werden», sagt sgv-Präsident und Ständerat Fabio Regazzi.

Die Finanzierung der 13. AHV-Rente in eine Gesamtreform integrieren

Der sgv hat von Anfang an gefordert, die Finanzierung der 13. AHV-Rente in eine umfassende strukturelle Reform der AHV zu integrieren. Die Annahme dieser neuen Leistung im März 2024 hätte den Bundesrat dazu veranlassen müssen, diese Arbeiten zu beschleunigen. Er hat einer separaten Finanzierung den Vorrang gegeben. Nun muss er beide Dossiers in einer kohärenten Vorlage zusammenführen.

Im Dezember wird die 13. AHV-Rente erstmals ausbezahlt, ohne dass ihre langfristige Finanzierung gesichert ist. Die Gewerkschaften müssen sich an ihren Aussagen im Abstimmungskampf messen lassen: Sie hatten eine Finanzierung ohne spürbare zusätzliche Beitrags­belastung in Aussicht gestellt.

Die Vorlage AHV 2030 muss jetzt grundlegend überarbeitet werden. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und des zunehmend ungünstigen Verhältnisses zwischen Erwerbstätigen und Rentenbezügern gilt es, das Referenzalter schrittweise und vorhersehbar anzu­heben. Dabei soll langen Erwerbsbiografien Rechnung getragen werden. Branchenspezifische sowie sozialpartnerschaftliche Lösungen sollen weiterhin ermöglicht werden.

Mit seinem überwiesenen Postulat zur Einsetzung einer unabhängigen Expertengruppe fordert sgv-Präsident Fabio Regazzi zudem eine umfassende Analyse der Einnahmen- und Ausgabenseite der AHV sowie die Entwicklung langfristig tragfähiger Reformmodelle. Die vom Bundesrat eingesetzte Gruppe ist nicht unabhhängig: hier muss der Bundesrat nachbessern.

Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes sagt: «Das heutige NEIN muss für den Bundesrat Anlass sein, die AHV-Reform 2030 zu beschleunigen und die strukturellen Probleme anzugehen. Die AHV muss auch für kommende Generationen finanzierbar bleiben, ohne die Kaufkraft der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit der KMU durch immer höhere Steuern und Abgaben zu gefährden.» (sgv/mc/ps)